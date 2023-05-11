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Хто і як розкрадає «щит Путіна»: скандальне розслідування команди Навального (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хто і як розкрадає «щит Путіна»: скандальне розслідування команди Навального (відео)
Холдинг виробляє ракети, що вбивають мирних мешканців України
фото з відкритих джерел

На гроші, вкрадені з бюджету, родичі головного ракетобудівника Росії купують у Чехії квартири 

Російські чиновники корпорації «Тактичне ракетне озброєння», яке виробляє ракети, щоб бити по Україні, розкрадають державні кошти. Про це йдеться у розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального.

Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» – це найбільший російський оборонний холдинг. Зокрема там виробляють ракети Х-101 та Х-22, якими влучають у багатоповерхівки з цивільними.

«Якщо вірити Володимиру Путіну, це і є наш (російський – ред.) щит, гарантія безпеки, символ сили і могутності Росії. Але для путінських чиновників це насамперед сотні мільярдів із державного бюджету, які вони безсовісно розкрадають. З моменту заснування, уже 20 років, корпорацію очолює Борис Обносов, родичі якого живуть просто шикарним життям. І, звичайно ж, за кордоном», – повідомляють російські журналісти.

У розслідуванні, зокрема, йдеться про те, що на гроші, вкрадені з бюджету родичі головного ракетобудівника країни-агресорки та довіреної особи Путіна купують у Чехії квартири і збирають колекцію унікальних дорогих автомобілів.

Увагу розслідувачів привернув зять глави корпорації Ростислав Зоріков із дружиною. Автори розслідування нагадують, що вже «хапали за руку» сім′ю Обносова, який понад 20 років керує холдингом і особисто звітує Путіну.

У сім′ї Зорікових чималі статки, хоча їх походження незрозуміле.

Чоловік колекціонує авто, парк яких коштує щонайменше 77 млн рублів (понад 37 млн грн). При цьому його дружина, донька Обносова, купила Bentley Bentayga, Porsche 911 Carrera та Hummer: це ще 26 млн рублів (понад 12,5 млн).

Також у розслідуванні розповідається про фірми, які належать Зорікову, та елітну нерухомість у Празі, яка належить його сім′ї: до прикладу, помешкання подружжя у Чехії коштує понад €1 млн (40 млн грн), а будівля фірм – €6 млн (приблизно 240 млн грн).

«Їхня логіка зрозуміла чудово, дуже зручно: крадеш у Росії на оборонзамовленні – пиляєш собі потихеньку. Батько (і тесть) робить ракети, якими вбивають тисячі мирних людей, а ти тачки колекціонуєш, свята якісь організовуєш, фотосесії, тренінги особистісного зростання. А якщо що – раз, і в Прагу помчали. Тут уже все куплено, усе готово, і на дверях написано: тут живуть пристойні пани Зорікови», – пишуть розслідувачі.

«Чому чехи, чеський уряд, уряд ЄС, який займається санкціями, чому вони пускають і дають їм жити тут? Там голова сім'ї – справжній військовий злочинець, корпорація «Тактичне ракетне озброєння» під санкціями, вони є учасниками війни в Україні. І неможливо навіть сказати, що діти за батьків не відповідають, коли діти на цій компанії і розбагатіли. Діти самі брали участь у розкраданні активів оборонної держкорпорації», – зауважили журналісти.

Українці таким «викриттям» украй обурені попри те, що у розслідуванні зазначили: ракети холдингу вбивають мирних мешканців та руйнують їх домівки, а також показали світлини з наслідками російської агресії.

Хто і як розкрадає «щит Путіна»: скандальне розслідування команди Навального (відео) фото 1

Раніше повідомлялося, що міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.

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Теги: росія розслідування корупція ракета озброєння відео

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