Президент Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін вітають один одного перед зустріччю в Гельсінкі в липні 2018 року

Звіти підтверджують російське втручання та намір Путіна підірвати Клінтон і допомогти Трампу

У свіжому матеріалі The Washington Post повідомляється, що російська агенція розвідки намагалася вплинути на президентські вибори США 2016 року на користь Дональда Трампа. На початку 2017 року, за кілька днів до того, як Дональд Трамп став президентом, адміністрація Обами оприлюднила Оцінку розвідувальної спільноти (ОРС) (Intelligence Community Assessment (ICA) – «Главком»), в якій стверджувалось, що Росія вела кампанію з метою підірвати довіру американського суспільства до демократичного процесу, очорнити Гілларі Клінтон та спричинити шкоду її кампанії, щоб допомогти Трампу.

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Висновок, який містився у згаданій ОРС, викликав заперечення Трампа, але пізніше підтвердився звітом Спеціального радника Мюллера та розслідуванням Сенату. Згідно з доповіддю Мюллера, російські агенти зламали комп'ютери кампанії Клінтон і Демократичної партії, отримали електронні листи та розповсюдили їх через посередників, включаючи WikiLeaks. Мета була проста – створити розбрат і нашкодити Клінтон, одночасно підтримуючи Трампа.

Звіт Сенату вказує на те, що наказ про злам комп'ютерів ініціював сам Володимир Путін з наміром пошкодити кампанію Клінтон та дискредитувати очікувану президентську адміністрацію. Метою Росії було підірвати демократичний процес у Сполучених Штатах.

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Хоча Мюллер пред'явив звинувачення десятка росіян, їх екстрадиція не відбулася, тому їхні справи не були розглянуті у суді. Проте Міністерство юстиції успішно використало судово-медичні докази, схожі на попередні обвинувальні акти. За останніми звітами, російський мільярдер, пов'язаний з Кремлем, був засуджений за участь у схемі інсайдерської торгівлі, яка включала хакерські атаки на агентства з реєстрації цінних паперів. За даними слідства, російський військовий офіцер Іван Єрмаков, якого звинувачують у зломі електронної пошти Демократичної партії, брав участь у цих діях.

Звіти та розслідування підтверджують, що Росія дійсно здійснювала втручання у президентські вибори США 2016 року з метою підірвати довіру до демократичного процесу і сприяти кандидатурі Трампа. Хоча ці звинувачення не були перевірені у суді щодо всіх осіб, пов'язаних з цими подіями, вони відображають серйозність ситуації та важливість захисту демократичних процесів у майбутньому.