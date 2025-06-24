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Чи отримають виплати українці, які залишилися в країні під час війни? ЦПД зробив заяву

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Чи отримають виплати українці, які залишилися в країні під час війни? ЦПД зробив заяву
Парламент не ухвалював постанову щодо виплат громадянам, які залишилися в Україні після початку великої війни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У соцмережах зʼявилася інформація, що кожен, хто залишився в Україні під час війни, має право на виплату 24 тис. грн

Поширення інформації про нібито ухвалену Верховною Радою постанову щодо одноразової виплати у 24 тис. грн українцям, які не виїжджали за кордон після 24 лютого 2022 року, є фейком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У TikTok масово поширюється відео про «постанову 4425», яка начебто передбачає грошову допомогу через програму «єПідтримка» в застосунку «Дія». Автори відео закликають користувачів переходити за посиланням у профілі, щоб отримати докладну інструкцію.

Центр протидії дезінформації наголосив, що на сайті Верховної Ради відсутня будь-яка постанова з номером 4425, яка б стосувалась виплат громадянам, що залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення. «Інформація про виплату в розмірі 24 тис. грн тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року, – фейк», – йдеться в заяві.

Як зазначає пресслужба, автори відео спеціально підробили дизайн сайту Верховної Ради, щоб фейкова інформація виглядала правдоподібно. Посилання в TikTok-профілях переспрямовують користувачів до анонімних Telegram-каналів.

ЦПД спростовує фейк про виплати у 24 тис. грн
ЦПД спростовує фейк про виплати у 24 тис. грн
скріншот: Facebook-сторінка Центру протидії дезінформації

Як зазначає Центр протидії дезінформації, подібні матеріали поширюються з метою маніпуляції аудиторією соціальних мереж. «Такі фейки поширюються з метою збільшення охоплень та аудиторії того чи іншого ресурсу», – йдеться в дописі.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські пропагандисти поширювали в мережі фейкове зображення листа нібито від Міністерства оборони України, в якому йдеться про відмову у виплаті компенсацій родинам загиблих військових. У підробленому документі йдеться про начебто відмову у нарахуванні компенсацій родинам загиблих через «неможливість встановити обставини смерті». Центр протидії дезінформації перевірив інформацію у Міністерстві оборони України і заявив, що лист – фейковий.

До слова, росіяни продовжують маніпулювати темою обміну, намагаються зривати все і проводять інформаційно-психологічні операції, щоб спробувати дискредитувати Україну в іноземному інфополі. 

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Теги: Центр протидії дезінформації соцвиплати

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Чи отримають виплати українці, які залишилися в країні під час війни? ЦПД зробив заяву
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