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Заяви Трампа про мир на Близькому Сході стали несподіванкою для Білого дому – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Заяви Трампа про мир на Близькому Сході стали несподіванкою для Білого дому – NYT
Трамп провів тристоронні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю та іранськими представниками
фото із відкритих джерел

Президент США заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове»

Американський президент Дональд Трамп зненацька для адміністрації США заявив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на New York Times. Про рішення глави держави були не в курсі навіть високопосадовці.

«Оголошення, зроблене невдовзі після 18:00 (01:00 за київським часом – «Главком»), застало зненацька навіть деяких високопосадовців адміністрації Трампа», – підкреслили у виданні.

Трамп провів тристоронні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та іранськими представниками. Трампу допомагали вести переговори віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо і спецпредставника президента Стів Віткофф.  Вони протягом двох місяців координували кроки з ядерного обмеження Тегерану. За словами неназваного чиновника, троє політиків працювали через «прямі та непрямі» канали, щоб зв’язатися з іранцями. Ізраїль погодився на припинення вогню за умови, що вони не зазнають подальших нападів з боку Ірану

Раніше стало відомо, Катар переконав Іран піти на перемир'я.  Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані домігся від Ірану згоди на пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я. За словами співрозмовника, після удару Тегерана по американській авіабазі «Аль-Удейд» у Катарі відбулася телефонна розмова з іранськими чиновниками. Американський президент Дональд Трамп повідомив катарській владі, що Ізраїль готовий припинити вогонь та попросив допомогти переконати Іран піти на це крок.

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, вогонь припинить спочатку Іран, через 12 годин – Ізраїль, а «через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни». Також Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном діє. Трамп також звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню.

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Теги: США Ізраїль Іран Дональд Трамп бомбардування Катар переговори обмеження Марко Рубіо

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