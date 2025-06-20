Де спокійно та де найбільш небезпечно відпочивати у 2025 році: рейтинг країн

Платформа HelloSafe опублікувала новий рейтинг безпеки подорожей за 2025 рік

HelloSafe склав рейтинг найбезпечніших і найбільш небезпечних країн для подорожей у 2025 році. Місце у ньому знайшлось і Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на дані рейтингу.

Загалом рейтинг HelloSafe розраховується на основі набору з 35 критеріїв, розділених на наступні категорії: виникнення стихійних лих, насильство в суспільстві, участь у збройних конфліктах, інфраструктура охорони здоров'я та мілітаризація.

Як найбезпечніші залишаються скандинави. Це Ісландія та Данія, а також Сінгапур – саме такі три найбезпечніші країни світу для подорожей у 2025 році.

Ісландія

Сінгапур

Данія

Австрія

Швейцарія

Чеська Республіка

Словенія

Фінляндія

Ірландія

Угорщина

Бутан

Катар

Словаччина

Естонія

Португалія

У трійку найменш безпечних країн світу у 2025 році увійшли Судан, Південний Судан та Афганістан. Усього ж експерти виділили 11 найменш безпечних країн на планеті.

Судан

Південний Судан

Афганістан

Україна

Демократична Республіка Конго

Сирія

Малі

Сомалі

Центральноафриканська Республіка

Ірак

Буркіна-Фасо

Загалом експерти запевнили, що Європа є найбезпечнішим континентом для мандрівників, а європейські країни займають 30 місць із 50 найбезпечніших країн світу. Однак у цьому списку країну-агресорку Росію занесли до низу рейтингу, аж на 37 місце. А от Україна розташувалася вище, посідаючи 36 місце разом із Грецією та Францією які опинились трохи вище нашої країни. До речі, Франції «дісталося» за постійні «терористичні загрози» у країні.

Нагадаємо, у багатьох туристів пляжний відпочинок в Європі асоціюється виключно з південними напрямками, такими як Греція, Італія, Іспанія, Португалія чи Хорватія. Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet запевняють, що добре відпочити на пляжі влітку можна і у північних європейських країнах.