Де спокійно та де найбільш небезпечно відпочивати у 2025 році: рейтинг країн
Платформа HelloSafe опублікувала новий рейтинг безпеки подорожей за 2025 рік
HelloSafe склав рейтинг найбезпечніших і найбільш небезпечних країн для подорожей у 2025 році. Місце у ньому знайшлось і Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на дані рейтингу.
Загалом рейтинг HelloSafe розраховується на основі набору з 35 критеріїв, розділених на наступні категорії: виникнення стихійних лих, насильство в суспільстві, участь у збройних конфліктах, інфраструктура охорони здоров'я та мілітаризація.
Як найбезпечніші залишаються скандинави. Це Ісландія та Данія, а також Сінгапур – саме такі три найбезпечніші країни світу для подорожей у 2025 році.
- Ісландія
- Сінгапур
- Данія
- Австрія
- Швейцарія
- Чеська Республіка
- Словенія
- Фінляндія
- Ірландія
- Угорщина
- Бутан
- Катар
- Словаччина
- Естонія
- Португалія
У трійку найменш безпечних країн світу у 2025 році увійшли Судан, Південний Судан та Афганістан. Усього ж експерти виділили 11 найменш безпечних країн на планеті.
- Судан
- Південний Судан
- Афганістан
- Україна
- Демократична Республіка Конго
- Сирія
- Малі
- Сомалі
- Центральноафриканська Республіка
- Ірак
- Буркіна-Фасо
Загалом експерти запевнили, що Європа є найбезпечнішим континентом для мандрівників, а європейські країни займають 30 місць із 50 найбезпечніших країн світу. Однак у цьому списку країну-агресорку Росію занесли до низу рейтингу, аж на 37 місце. А от Україна розташувалася вище, посідаючи 36 місце разом із Грецією та Францією які опинились трохи вище нашої країни. До речі, Франції «дісталося» за постійні «терористичні загрози» у країні.
Нагадаємо, у багатьох туристів пляжний відпочинок в Європі асоціюється виключно з південними напрямками, такими як Греція, Італія, Іспанія, Португалія чи Хорватія. Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet запевняють, що добре відпочити на пляжі влітку можна і у північних європейських країнах.
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