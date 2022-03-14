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    Facebook заборонив бажати Путіну смерті

    Facebook заборонив бажати Путіну смерті
    фото: Associated Press

    У соцмережах будуть дозволені лише заклики до смерті військ загарбника

    Компанія Meta переглянула своє рішення щодо дозволу користувачам соціальних мереж Facebook та Instagram висловлювати заклики до смерті президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна.

    Як повідомляє видання Reuters, компанія «звужує фокус», аби конкретизувати межі дозволеного. Відтепер заклики до вбивства Путіна, а також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заборонені.

    Крім того, не допускаються заклики до насильства проти росіян загалом. А от бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення в Україну все ж дозволяється. Компанія трактуватиме це як можливість користувачів засудити російську агресію.

    Тобто в соцмережах будуть дозволені лише заклики до смерті військ загарбника. Наприклад, вислови на кшталт «смерть російським окупантам», але за умови що вони не повідомляють конкретні способи здійснення вбивств або ж місце розташування ворожих цілей.

    Ситуацію пояснив один з керівників компанії Meta Нік Клегг.

    «Отже, щоб усунути будь-яку двозначність щодо нашої позиції, ми ще більше звужуємо наші вказівки, щоб чітко заявити, що ми не допускаємо закликів до смерті глави держави на наших платформах. Це складні рішення. Обставини в Україні швидко розвиваються. Ми намагаємося продумати всі наслідки, і тримаємо наші вказівки під постійним контролем, тому що контекст завжди розвивається», – сказав Клегг.

    Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram заблокували на території РФ. Відповідне рішення ухвалив «Роскомнадзор».

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    Теги: Росія Путін смерть Facebook соціальні мережі YouTube Instagram
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    Facebook заборонив бажати Путіну смерті