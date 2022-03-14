Facebook заборонив бажати Путіну смерті

У соцмережах будуть дозволені лише заклики до смерті військ загарбника

Компанія Meta переглянула своє рішення щодо дозволу користувачам соціальних мереж Facebook та Instagram висловлювати заклики до смерті президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє видання Reuters, компанія «звужує фокус», аби конкретизувати межі дозволеного. Відтепер заклики до вбивства Путіна, а також самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заборонені.

Крім того, не допускаються заклики до насильства проти росіян загалом. А от бажати смерті російським солдатам у контексті їхнього вторгнення в Україну все ж дозволяється. Компанія трактуватиме це як можливість користувачів засудити російську агресію.

Тобто в соцмережах будуть дозволені лише заклики до смерті військ загарбника. Наприклад, вислови на кшталт «смерть російським окупантам», але за умови що вони не повідомляють конкретні способи здійснення вбивств або ж місце розташування ворожих цілей.

Ситуацію пояснив один з керівників компанії Meta Нік Клегг.

«Отже, щоб усунути будь-яку двозначність щодо нашої позиції, ми ще більше звужуємо наші вказівки, щоб чітко заявити, що ми не допускаємо закликів до смерті глави держави на наших платформах. Це складні рішення. Обставини в Україні швидко розвиваються. Ми намагаємося продумати всі наслідки, і тримаємо наші вказівки під постійним контролем, тому що контекст завжди розвивається», – сказав Клегг.

Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram заблокували на території РФ. Відповідне рішення ухвалив «Роскомнадзор».