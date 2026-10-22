Убивство російського художника-критика Путіна. У Польщі затримано другого підозрюваного

У червні 2026 року в польському місті Бяла-Подляська виявили вбитим відомого російського художника-акціоніста Семена Скрепецького

Розслідування вбивства триває

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало другого підозрюваного у справі про вбивство російського художника Семена Скрепецького, яке сталося у червні. Про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк у соцмережі X, передає «Главком».

22-річний громадянин Грузії підозрюється у пособництві у вбивстві російського карикатуриста. Суд призначив йому попереднє ув’язнення строком на три місяці.

Наразі розслідування вбивства триває.

Нагадаємо, у червні 2026 року в польському місті Бяла-Подляська виявили вбитим відомого російського художника-акціоніста Семена Скрепецького (справжнє ім'я – Роберт Кузовков). Росіянина, який здобув популярність завдяки гострим сатиричним карикатурам на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, застрелили.

Спочатку у рамках розслідування вбивства Скрепецького затримали двох громадян Білорусі біля білоруського консульства у Бяла-Подляську. Пізніше у прокуратурі повідомляли, що слідство не встановило їхньої причетності до вбивства і чоловіків відпустили після допиту.

Згодом правоохоронці та спецслужби Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві відомого російського художника-акціоніста та блогера Семена Скрепецького.