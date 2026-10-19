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У Львові двірники звільняються через невиплату зарплати: Садовий б’є на сполох

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Львові двірники звільняються через невиплату зарплати: Садовий б’є на сполох
Садовий назвав причину звільнення двірників
фото: Shutterstock (ілюстративне)

Андрій Садовий звернувся до уряду

У Львові двірники почали звільнятися з роботи через невиплату зарплати, оскільки Державна казначейська служба не проводить платежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового.

«Львівські двірники починають звільнятися з роботи, бо не отримують заробітну плату. І причина не в тому, що в міста немає грошей. Вони є, але Державне казначейство досі не проводить платежі», – зауважив мер.

За словами Садового, станом на 19 жовтня заблокованими залишаються понад 1 млрд 86 млн грн, серед них:

  • 158 млн грн – це кошти на роботу громадського транспорту, зокрема зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також пальне. «Його ніхто не дає безкоштовно, і без нього транспорт просто не виїде на маршрути», – підкреслив мер.
  • 17,9 млн грн – це зарплати двірників.

«Окрема проблема – фінансування соціальних перевезень. Заборгованість становить 1 млн 218 тис. грн. Ця послуга особливо важлива для людей з інвалідністю, зокрема тих, хто проживає в міських прихистках. Спеціалізований транспорт допомагає їм дістатися до медичних закладів, пройти обстеження, отримати необхідні послуги. Через блокування платежів під загрозою опиняється можливість забезпечувати такі перевезення. Ці гроші є на рахунках міста. Але Казначейство не дає можливості ними скористатися», – додав мер.

Садовий звернувся до уряду: «Розблокуйте платежі, які є критичними для життєдіяльності міста. Бо за кожною такою цифрою стоять конкретні люди, їхні родини та нормальна робота Львова».

До слова, Ганна Петричкович із Шевченківського району Львова була визнана кращим двірником міста у 2026 році. Однак жінка відмовилася від своєї грошової винагороди. 

Теги: Андрій Садовий Львів

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