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Готелю «Україна» 65 років: цікаві факти з історії київської висотки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Готелю «Україна» 65 років: цікаві факти з історії київської висотки
З верхніх поверхів готелю «Україна» відкривається яскравий вид на столицю
фото: Готель «Україна»

Готель «Україна» був відкритий 28 вересня 1961 року

Сьогодні, 28 вересня, готель «Україна» святкує 65-річчя. Один із найвідоміших готелів столиці пережив кілька історичних епох і став свідком важливих подій у житті Києва. «Главком» розповів про цікаві факти будівництва та історії готелю.

Готель «Україна» відкрили 28 вересня 1961 року. Спочатку готель назвали «Москва». Однак у 2001 році до 10-річчя незалежності України він отримав свою славнозвісну назву «Україна». Він має 363 номери, ресторан, банкетні, тренажерні та конференц зали, SPA тощо.

Перший проєкт готелю передбачав високу будівлю зі шпилем у стилі сталінських висоток. Тож він мав бути вищим, його висота мала сягати 120–150 метрів. Однак архітектори відмовилися від цієї ідеї, скоротили кількість поверхів та прибрали шпиль. Нині його висота складає 66 метрів.

Готель «Україна» святкує 65-річчя
Готель «Україна» святкує 65-річчя
фото з відкритих джерел

Готель був зведений на місці колишнього Хмарочоса Гінзбурга, який збудували у ХХ столітті. Фундамент майбутньої будівлі закладали на початку 1955 року.

Будинок Гінзбурга у 1910-ті роки
Будинок Гінзбурга у 1910-ті роки
фото з відкритих джерел

Над проєктом працювали архітектори Анатолій Добровольський, Авраам Мілецький, Борис Приймак, Вадим Созанський та Анатолій Косенко. Також відомі прізвища інженерів-конструкторів, ними були О. Печенов і Л. Линович.

Готель «Україна» пережив різні історичні події. У 1991 році перед ним офіційно зʼявився Майдан Незалежності. Також готель став свідком Помаранчевої революції та Революції Гідності. Протести та демонстрації відбувалися саме перед готелем на Майдані Незалежності.

З верхніх поверхів готелю відкривається яскравий вид Майдан Незалежності
З верхніх поверхів готелю відкривається яскравий вид Майдан Незалежності
фото: готель «Україна»

З верхніх поверхів готелю відкривається яскравий вид столиці. З вікон будівлі можна побачити Майдан Незалежності, золоті бані Софійського собору, фонтан із фігурами Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь, пам'ятник Архангелу Михаїлу. А також головний монумент статую Оранти України.

З верхніх поверхів готелю відкривається яскравий вид Майдан Незалежності
З верхніх поверхів готелю відкривається яскравий вид Майдан Незалежності
фото: Готель «Україна»

Нині готель переживає російські атаки. У ніч проти 24 травня 2026 через вибухову хвилю було пошкоджено фасад і частину вікон готелю. Удар також частково зачепив окремі внутрішні приміщення.

До слова, у 2024 році готель на державному аукціоні придбав український підприємець Максим Кріппа. Він зайнявся модернізацією будівлі. За його словами, готель планує стати п’ятизірковим.

Нагадаємо, готель «Україна» підготував до свого 65-річчя незвичний десерт. До ювілею закладу кондитери створили тістечко «Міцні каштани», яке один в один схожий на головний символ Києва.

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Теги: столиця готель Київ ювілей історія

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