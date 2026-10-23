Обмін полоненими. Лубінець пояснив, чому повернення захисників стало історичним

Двоє повернутих оборонців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках

Сьогодні, 23 жовтня, відбувся третій етап великого обміну полоненими між Україною та РФ. Він є історичним, адже вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

«Це історичний обмін, оскільки вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових: 86 засуджених та одного оборонця щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування. Загалом додому повертаються військові ЗСУ, у тому числі ТрО, НГУ, ДПСУ. Також уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець «Айдару», – зауважив омбудсмен.

🇺🇦💔З російського полону вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових - 86 осіб та одного оборонця щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування, - омбудсмен Лубінець ⚡️ Уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець “Айдару”. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 23, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За словами уповноваженого, серед тих, хто повернувся є п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року. Зокрема, двоє повернутих оборонців потрапили у полон ще у 2018 та 2020 роках.

«Нам вдалося повернути і тяжкохворих та тяжкопоранених військових. По кількох із них, які перебувають у критичному стані, я неодноразово звертався до російської сторони. Усі повернуті були підтверджені в полоні через МКЧХ та з інших джерел», – йдеться у повідомленні.

фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

фото: Олексій Мужчина, glavcom.ua

Лубінець уточнив, що наймолодшому звільненому захиснику 24 роки, найстаршому – 63 роки. Один із повернутих має день народження завтра – виповниться 60 років.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 жовтня, з російського полону додому повернулися 270 українських воїнів. Це перший обмін військовополоненими після 24 серпня 2026 року.