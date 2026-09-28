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Нічна атака на столицю: постраждало четверо людей (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нічна атака на столицю: постраждало четверо людей (фото)
У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок
фото: ДСНС Києва

У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях

Чотири людини постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили трьох постраждалих.

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Водночас у Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення.

У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

Нагадаємо, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Зауважимо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.

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Теги: Київ ДСНС війна

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