Прикордонники назвали найпопулярніші напрямки мандрівок українців

Обсяг прибуття в Україну іноземців також збільшується

Польща є найпопулярнішою країною за відвідуванням серед громадян України упродовж І півріччя 2021 року. Про це свідчать дані, оприлюднені пресслужбою Державної прикордонної служби України, – повідомляє Укрінформ.

«Лідером серед українців залишається Польща – за І півріччя до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн (1 984 110) громадян. Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість разів, порівняно з І півріччям 2020 року, посіла Туреччина – 774,5 тисяч (774 543) українців побували у цій країні. Третє місце із подвійним приростом та загальною кількістю у понад 705 тисяч (705 117) поїздок громадян України посів Єгипет», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що 671 429 українців відвідали Угорщину, 371 972 Росію, 293 880 Румунію, 114 511 Білорусь, 112 367 Словаччину, 106 905 Молдову, 84 778 Об’єднані Арабські Емірати.

Пресслужба Держприкордонслужби повідомляє, що обсяг прибуття в Україну іноземців також збільшується.

Зокрема, серед іноземних громадян, які відвідували Україну упродовж перших шести місяців 2021 року, найбільший приріст продемонструвала Турецька Республіка. Так, показник аналогічного періоду минулого року цьогоріч збільшився на 29%. Крім цього, на 6% порівняно з минулим роком зросла кількість громадян Німеччини. «Незначним в абсолютній кількості, однак дуже показовим у порівнянні, є зростання у півтора раза кількості громадян США, які прибували в Україну у І півріччі 2021-го», – підкреслюють у відомстві.

Згідно з інфографікою, оприлюдненою Державною прикордонною службою, до України протягом І півріччя поточного року прибули 368 369 громадян Молдови, 198 347 Росії, 109 438 Румунії, 96 339 Білорусі, 93 169 Туреччини, 77 519 Польщі, 75 923 Угорщини, 39 604 Німеччини, 34 114 Сполучених Штатів Америки, 26 655 Ізраїлю.

Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при в’їзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

До слова, Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян.

Нагадаємо, починаючи з вівторка, 27 липня, будуть діяти нові правила в’їзду в Іспанію громадян України.