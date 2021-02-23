Українці заплатять за новорічний відпочинок Зеленського 400 тис грн

Напередодні президентського візиту «Синьогора» закупилася продуктами, освіжила ремонт та провела медобстеження персоналу

Президент Володимир Зеленський зустрів Новий рік у державній резиденції «Синьогора». Президентський візит на Івано-Франківщину у новорічні свята обійшовся платникам податків у мінімум 391 тисяч 600 гривень. Про це йдеться в сюжеті журналістів Bihus.Info про бюджетні витрати на президента.

Отже, 30 грудня президент прилетів до Івано-Франківська, де разом з заступником свого офісу Андрієм Єрмаком представив нового голову області. Переліт з Києва президентським бортом АН-148 – коштував бюджету 138 тисяч 600 гривень. Крім того, разом з президентом у відрядження поїхали 15 співробітників автобази Державного управління справами. Їхні добові та проживання коштували бюджету ще 153 тисячі гривень.

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Що ж стосується самої резиденції «Синьогора», то там журналістам підтвердили, що приймали Зеленського на свята, назвавши новорічний візит президента «робочою поїздкою до Івано-Франківської області». Також там повідомили, що резиденція витратила не підготовку до цього візиту 100 тисяч гривень.

Цікава деталь, якщо передивитись офіційні видатки держрезиденції, то напередодні президентського візиту «Синьогора» закупилася продуктами, освіжила ремонт на території та замовила медобстеження персоналу прямісінько під приїзд Зеленського. Усе це потягнуло ще на майже 340 тисяч гривень. Тож, ймовірно, ці видатки не увійшли у кошторис президентського візиту.

Візит Зеленського до «Синьогори» – це лише частина бюджетних витрат, які напряму пов’язані з президентом. За підрахунками журналістів у 2020-му безпосереднього на главу держави було витрачено 30,8 мільйонів гривень.

Зокрема, понад 22 мільйони – на перельоти Зеленського, 4,8 мільйони на забезпечення «заходів за участі президента» автобазою ДУС, 3,4 мільйони – на утримання державної дачі в Конча-Заспі, куди він переїхав влітку 2020-го.

Це мінімальні підрахунки, адже дізнатись видатки Управління державної охорони на захист президента і його родини неможливо, оскільки навіть інформація про кількість залучених до цього людей є секретною. Але можна припустити, що мова йде про додаткові десятки мільйонів гривень на рік, адже загальний бюджет УДО – 1,5 мільярди гривень на рік.

Як писав Главком, Зеленський проводив перші дні 2021 року на гірськолижному курорті Буковель. У соцмережі Instagram уже з’явилася низка світлин із очільником держави. На всіх знімках Зеленський усміхається та виглядає задоволеним.

Нагадаємо, що Зеленський у 2020 році відпочивав щонайменше чотири рази.