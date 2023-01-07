З Різдвом Христовим 2023: яскраві листівки та привітання

Сьогодні заведено вітати рідних та близьких зі святом

У 2023 році українці зустрічають Різдво Христове у час війни. У зв'язку з повномасштабним російським вторгненням вихідні на Різдво теж будуть скасовані.

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Але російські окупанти не заберуть у нас свято. Всі віруючі українці у Різдво молитимуться про перемогу України і надсилатимуть одні одним привітання з Різдвом. На Різдво Христове хочеться подарувати своїм близьким світле свято з надією в майбутнє.

Найкрасивіші вітання з Різдвом Христовим:

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Різдвяна ніч – найчудовіша! Загадай найпотаємніші бажання і нехай Господь допоможе йти по життю без сумнівів й тривог, з вірою і любов'ю!

Христос народився! Славімо Його! Хай світле свято Різдва Христового принесе мир і злагоду у кожну домівку. Хай всі негаразди відійдуть у небуття, а поряд завжди крокують щастя та любов. Мирного і світло Різдва!

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З Різдвом Христовим шлю привітання і найкращі свої побажання. Щоб все задумане у житті правдилось, щоб Божа благодать була в оселі і злагода в родині. Хай разом з різдвяною зіркою на небі запанує такий довгоочікуваний переможний мир!

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Від великого серця бажаю щасливого Різдва. Від свята і до свята зичу міцного здоров'я, особистого щастя і всіх земних благ! Хай Господь дарує щасливе майбуття і вірних друзів поруч. Бажаю реалізації всіх добрих задумів.

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Нехай різдвяний настрій буде з тобою не лише в день свята, а й супроводжує протягом усього року! Насолода від теплих зустрічей, частування смаколиками, отримання подарунків, приємні сюрпризи хай прикрашають твої будні! Щасливого Різдва!

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З Різдвом Христовим! Нехай Господь почує всі ваші молитви, відкриє перед вами нові дороги та можливості, благословить вас на добробут, довголіття та щастя!

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Моє привітання з Різдвом просте: будьте здорові і щасливі, хай настане такий довгоочікуваний переможний мир, а всі плани здійсняться у житті! Христос народився! Славімо Його!

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Зі святом усю Вашу родину,

Хай погожою буде кожна днина!

Смачної куті і коляди у хаті,

Щоб родина вся була на щастя багата!

З Різдвом Христовим, друзі милі,

Щоб ми усі жили у мирі!

Хай радість панує у душі,

І будьмо щасливі всі!

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Хай Бог охороняє у житті,

І не буде ніколи біди.

Щоб злагода у сім’ї була,

Мирного і доброго Різдва!

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Лунає дзвінка коляда,

Різдвяна зірка сяє з неба,

Хай повсюди буде доброта

І все, що для щастя треба!

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.