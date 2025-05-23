ДТЕК назвав суму, вкладену з початку року у ремонти та відновлення ТЕС після обстрілів

Минулоріч компанія вклала 3,6 млрд грн у відновлення ТЕС і ще 7,5 млрд грн – у розвиток вітчизняного вуглевидобутку

Ремонтна кампанія триває без пауз

Компанія ДТЕК інвестувала 1,6 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій після обстрілів, щоб у людей було світло та тепло. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У січні-квітні 2025 року компанія ДТЕК «Енерго» спрямувала близько 1,6 мільярда гривень на ремонт і відновлення теплоелектростанцій, які постраждали внаслідок масованих ворожих обстрілів», – йдеться в ньому.

Зазначається, що ремонтна кампанія йде безперервно, бо масштаби руйнувань залишаються критичними. Рік тому 90% генеруючих потужностей компанії було зруйновано або серйозно пошкоджено атаками.

Водночас напередодні минулої зими енергетикам вдалося відновити понад половину з них, але нові удари в листопаді-грудні знову принесли серйозні руйнування.

«Те, що енергетики продовжують робити в режимі 24/7 – не просто технічні роботи. Це боротьба за надійне електропостачання українських родин, лікарень, шкіл та підприємств. Тому наше головне завдання – не зупинятися. Щодня працюємо над відновленням, щоб забезпечити стабільну роботу енергосистеми влітку, під час пікових навантажень, і впевнено ввійти в наступний опалювальний сезон», – розповів генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 3,6 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій і ще 7,5 млрд грн – у розвиток вітчизняного вуглевидобутку.