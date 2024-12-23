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За вихідні кордон перетнула рекордна кількість людей: причина не лише в новорічних святах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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За вихідні кордон перетнула рекордна кількість людей: причина не лише в новорічних святах
У новорічні періоди попередніх років кордон перетинали близько 130 тисяч осіб
фото з відкритих джерел

У суботу кордон в обох напрямках перетнули 150 тисяч осіб

Минулими вихідними було зафіксовано рекорд перетину пунктів пропусків українцям. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив причину.

Вона полягає не лише в новорічних святах. Ще одна причина те, що у довоєнний час працювали аеропорти і саме вони брали на себе частину бажаючих перетнути кордон.

«У суботу кордон перетнули десь 150 тисяч осіб, це в обох напрямках. А вчора – 154 тисячі осіб, також в обох напрямках. Але була перевага у кількості осіб які в'їхали в Україну. Їх було на 10 тисяч більше», – розповів він.

Це склало велике навантаження на пункти пропуску.

«Те навантаження, яке йде на пункти пропуску зараз – це рекордні показники. Фактично, в новорічні періоди попередніх років – це було близько 130 тисяч осіб», – підсумував Демченко.

До слова, асоціація «Сила фермерів» у Молдові заявила, що заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи продовження обмежень на імпорт зернових.

Фермери кажуть, що стурбовані зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур та хочуть через це влаштувати блокаду усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони невдоволені тим, що чинні обмеження діють до кінця року, а проєкт закону про продовження опублікували лише цього тижня і до його реального ухвалення може дійти лише у січні-лютому 2025 року. Вони вбачають у цьому ризик зниження цін на свою продукцію. 

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Теги: кордон Держприкордонслужба вихідні Андрій Демченко Польща

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