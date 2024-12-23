За вихідні кордон перетнула рекордна кількість людей: причина не лише в новорічних святах

У суботу кордон в обох напрямках перетнули 150 тисяч осіб

Минулими вихідними було зафіксовано рекорд перетину пунктів пропусків українцям. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив причину.

Вона полягає не лише в новорічних святах. Ще одна причина те, що у довоєнний час працювали аеропорти і саме вони брали на себе частину бажаючих перетнути кордон.

«У суботу кордон перетнули десь 150 тисяч осіб, це в обох напрямках. А вчора – 154 тисячі осіб, також в обох напрямках. Але була перевага у кількості осіб які в'їхали в Україну. Їх було на 10 тисяч більше», – розповів він.

Це склало велике навантаження на пункти пропуску.

«Те навантаження, яке йде на пункти пропуску зараз – це рекордні показники. Фактично, в новорічні періоди попередніх років – це було близько 130 тисяч осіб», – підсумував Демченко.

Черги на кордоні та високий пасажиропотік протримаються протягом зимових свят, - ркчник Держприкордонслужби Демченко



Цього року пасажиропотік сягнув рекордної позначки — 150 тисяч.



Найбільш навантажений напрямок наразі на кордоні з Польщею. pic.twitter.com/lvfG0eUXRU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 23, 2024

До слова, асоціація «Сила фермерів» у Молдові заявила, що заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи продовження обмежень на імпорт зернових.

Фермери кажуть, що стурбовані зволіканнями з продовженням обмежень на імпорт зернових та олійних культур та хочуть через це влаштувати блокаду усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною. Вони невдоволені тим, що чинні обмеження діють до кінця року, а проєкт закону про продовження опублікували лише цього тижня і до його реального ухвалення може дійти лише у січні-лютому 2025 року. Вони вбачають у цьому ризик зниження цін на свою продукцію.