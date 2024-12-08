Президент Світового Конгресу українців пояснив біженцям, як їм треба допомагати Батьківщині за кордоном
Павло Ґрод: «Українці можуть стати членом будь-якої партії в Німеччині, Іспанії чи Франції, не будучи громадянами цих країн»
Президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод закликав біженців брати участь у політичних процесах за кордоном та займатися просуванням інтересів України. Про це він заявив у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».
«Я закликаю всіх українців активно долучитися до політичних процесів і займатися адвокацією України. Вона може бути в різних формах і залежить від людини: є люди, здібні в політиці, є ті, яким політика не цікава, але вони можуть впливати на суспільство. Наприклад, в медичній чи науковій сфері активно адвокатувати Україну в своєму колі знайомих. Люди слухають людей. Якщо суспільство підтримує Україну, то політики такої країни будуть нас підтримувати», – сказав Ґрод.
Президент Світового Конгресу українців зауважив, що біженцям треба залучатися до політичних процесів. За його словами, українці можуть стати членом будь-якої партії в Німеччині, Іспанії, чи Франції, не будучи громадянами цих країн.
«Треба вчити мову, вчитися в тих країнах, ставати впливовими, бо це допоможе Україні. При цьому дуже важливо зберегти ідентичність. Я зустрічався нещодавно з президентом Володимиром Зеленським, де він нас закликав допомогти в різних сферах, а також щоб ми зберігали українську ідентичність. Бо якщо українці загублять свою ідентичність за кордоном, то вони не повернуться. І це буде як другий геноцид», – додав Ґрод.
Раніше президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зауважив, що важливо, аби у світі було розуміння, що війна в Україні, це не про територію, а про знищення українського народу. За його словами, коли в США новий президент, треба, щоб Європа була ще більш об'єднана і більше підтримки надавала Україні.
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