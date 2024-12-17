США вважатимуть посиленням ескалації, якщо війська КНДР перетнуть кордон України

Речник: «Якщо вони (військові КНДР - ред.) перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї»

Речник: Американська сторона обізнана про те, що частина північнокорейських військових була вбита на полі бою в Курській області

Державний департамент США підтвердив, що серед військових КНДР у Курській області є жертви та попередив, що потенційне введення північнокорейських солдатів в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації. Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає кореспондент «Укрінформу».

«Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових», – прокоментував Міллер повідомлення про випадки загибелі військових КНДР.

Речник зазначив, що американська сторона обізнана про те, що частина північнокорейських військових була вбита на полі бою в Курській області.

«І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї», – зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Аналітики нагадали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

Президент зазначив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх залучити на інших ділянках фронту. 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

Також Володимир Зеленський розповів, що Росія активно намагається приховати втрати серед північнокорейських військових. Зокрема, росіяни «намагаються спалити обличчя» вбитих військових з КНДР.

До слова, армія Росії відправляє військових з Північної Кореї в бої на Курщині без підтримки бронетехніки.