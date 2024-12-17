Головна Світ Політика
search button user button menu button

США вважатимуть посиленням ескалації, якщо війська КНДР перетнуть кордон України

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США вважатимуть посиленням ескалації, якщо війська КНДР перетнуть кордон України
Речник: «Якщо вони (військові КНДР - ред.) перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї»
фото з відкритих джерел

Речник: Американська сторона обізнана про те, що частина північнокорейських військових була вбита на полі бою в Курській області

Державний департамент США підтвердив, що серед військових КНДР у Курській області є жертви та попередив, що потенційне введення північнокорейських солдатів в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації. Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає кореспондент «Укрінформу».

«Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових», – прокоментував Міллер повідомлення про випадки загибелі військових КНДР.

Речник зазначив, що американська сторона обізнана про те, що частина північнокорейських військових була вбита на полі бою в Курській області.

«І якщо вони перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї», – зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Аналітики нагадали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

Президент зазначив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх залучити на інших ділянках фронту. 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

Також Володимир Зеленський розповів, що Росія активно намагається приховати втрати серед північнокорейських військових. Зокрема, росіяни «намагаються спалити обличчя» вбитих військових з КНДР.

До слова, армія Росії відправляє військових з Північної Кореї в бої на Курщині без підтримки бронетехніки.

Читайте також:

Теги: кордон втрати росіяни Північна Корея війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Зеленського, нині Україна координується з партнерами та сирійською стороною, вирішуються питання логістики
Зеленський розповів, яку допомогу Україна відправить Сирії
15 грудня, 20:53
Успішна атака БпЛА на нафтобазу у Орлі
Губернатор Орловської області підтвердив атаку БпЛА по нафтобазі
14 грудня, 04:03
У 2003-2004 роках служив у лавах Збройних Сил України
Помер у госпіталі внаслідок важких поранень. Згадаймо Миколу Деркача
12 грудня, 09:00
Водночас речниця Пентагону не змогла сказати, по яких саме цілях може вдарити Росія
Пентагон підтвердив, що Росія найближчими днями може вдарити «Орєшніком» по Україні
12 грудня, 00:33
Середня ціна «звичайної» медалі, яку продають росіяни – 400 рублів (приблизно 120 грн)
Путінська медаль за напад на Україну – всього 200 грн. Росіяни масово продають новітні нагороди
11 грудня, 08:54
Захоплення села Новий Комар дозволило б створити додаткову загрозу оточення Великої Новосілки
DeepState: Захисники витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині (відео)
5 грудня, 00:48
Коваленко наголосив, що важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя
РФ готується до певних дій у Запорізькій області: ЦПД відповів, чи є загроза для Запоріжжя
3 грудня, 13:29
Військовий контингент РФ втік із Хами та евакуювався до бази «Хмеймім»
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
2 грудня, 10:39
Останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва
26 листопада, 01:18

Політика

Угорщина врятувала очільника РПЦ Кирила і посла РФ в ООН від санкцій Євросоюзу
Угорщина врятувала очільника РПЦ Кирила і посла РФ в ООН від санкцій Євросоюзу
ЄС вирішив призупинити безвіз для грузинських дипломатів
ЄС вирішив призупинити безвіз для грузинських дипломатів
Трамп розповів, чи планує скасувати дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю
Трамп розповів, чи планує скасувати дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю
Естонія викликала «на килим» грузинського посла
Естонія викликала «на килим» грузинського посла
Трамп спрогнозував, скільки часу піде на відбудову українських міст
Трамп спрогнозував, скільки часу піде на відбудову українських міст
Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації
Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
30K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
29K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну
26K
Економіка Німеччини наближається до точки неповернення – Bloomberg
23K
Вивозив гроші до Росії літаками: Financial Times розкрила схему Асада

Новини

17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Вчора, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua