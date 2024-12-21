Польща передала Україні три гелікоптери

Вертольоти будуть використовувати для навчання льотчиків та персоналу в Кременчуцькому льотному коледжі

Польща подарувала Україні два гелікоптери Ми-8 та один гелікоптер Bell 412HP. Вони належали польському міністерству внутрішніх справ. Про це повідомили в Урядовому Агентстві стратегічних резервів Польщі.

Машини прийняв Надзвичайний та Повноважний Посол України у Польщі Василь Боднар.

Вертольоти будуть використовувати для навчання льотчиків та персоналу в Кременчуцькому льотному коледжі, який є одним з провідних авіаційних навчальних закладів України.

Bell 412-HP – модернізований багатоцільовий вертоліт із поліпшеними характеристиками, використовується для рятувальних операцій, перевезення вантажів та пасажирів, а також у військових цілях.

Мі-8 – універсальний вертоліт, відомий своєю надійністю та вантажопідйомністю, широко застосовується для перевезень та рятувальних місій. Німеччина також постачила Україні шість вертольотів Sea King MK41 для пошукових і рятувальних операцій.

Нагадаємо, Польща готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

До слова, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні понад 300 танків Т-72, PT-91, згодом також Leopard 2. Крім того, Польща передала Києву польські самохідні артилерійські установки Krab, частину літаків МіГ-29 та інше озброєння. Загалом, Варшава передала Києву не менше 45 пакетів військової допомоги на загальну суму понад $4 млрд.