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Забарикадувалися у церкві. Московські попи відмовилися іти з храму на Житомирщині

Надія Клочко
glavcom.ua
Забарикадувалися у церкві. Московські попи відмовилися іти з храму на Житомирщині
Щоб змісити попів УПЦ МП піти з храму, довелося залучати поліцію
скріншот із відео

Після тривалих переговорів було ухвалено рішення опечатати церкву у селищі Попільня

22 вересня на території Миколаївського храму у смт. Попільня Житомирської області виникла штовханина. Жителі громади ще у травні ухвалили рішення про перехід від Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України, однак представники Московської церкви відмовилися покидати храм.

Як повідомили у Telegram-каналі тероборони Попільнянської громади, ще наприкінці травня в у селищі відбулися легітимні збори релігійної громади, де було ухвалене рішення про перехід до Православної церкви України. Весь цей час проводилося юридичне оформлення офіційних документів.

«І от сьогодні (22 вересня – «Главком») до Добровольчого формування Попільнянської громади, до Попільнянського відділення Національної поліції, до п’ятого відділу РТЦК СП та роти охорони звернулися представники релігійної громади ПЦУ, надавши всі установчі документи та документи на право власності, з проханням забезпечити дотримання правопорядку та законності біля будівлі Свято-Миколаївського храму під час заходів, які будуть проводитися їхньою громадою», – зазначається у повідомленні.

Однак, як розповіли у теробороні, коли представники релігійної громади ПЦУ прийшли на територію свого храму, то представники Московського патріархату разом зі своїм священником забарикадувалися в церкві і не дали змоги зайти до храму релігійній громаді, яка і є законним власникам будівлі.

«Хочемо нагадати, що на зборах 29 травня священник Московського патріархату Петро Лис пообіцяв релігійній громаді, якщо будуть всі оформленні юридичні документи, то він не буде чинити супротив щодо користування майном релігійної громади. Чого сьогодні, на жаль, не сталося. Попри численні провокації з боку прихильників Московського патріархату із залученням різного роду московських технологій гібридної війни, завдяки професійним діям представників органів правопорядку та інших силових структур, будь-яких сутичок вдалося уникнути. Після довгих перемовин та для того, щоб уникнути картинки для Кремля, будівлі Свято-Миколаївського храму та недільної школи були опечатані до моменту можливого оскарження московитами рішення релігійної громади», – йдеться у повідомленні.

У теробороні наголосили, що релігійна громада Православної Церкви України має всі установчі документи та витяги про право власності на землю та будівлі.

«Перешкоджання, які чинять представники Московського патріархату, є незаконні та їм буде дана обґрунтована правова оцінка», – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою пресслужба Житомирської єпархії заявила про «спробу рейдерського захоплення» храму. 

Як видно з відео, оприлюдненого Московським патріархатом, їхні прихожанки, переважно жінки літнього віку, почали кидатися на озброєних представників органів правопорядку. Також, як видно на кадрах, тероборонівцям довелося вибити двері, щоб змусити представників Московського патріархату вийти із храму. 

Нагадаємо, на початку серпня храм у селі Требухові, що на Київщині, перейшов із Московського патріархату до Православної церкви України. За це рішення на зборах проголосувала громада. І хоча більшість жителів села підтримали таку зміну, без скандалу не обійшлося. Під час зборів виникла штовханина між учасниками зустрічі. 

Також нагадаємо, що на Київщині 7 серпня Свято-Миколаївська парафія села Мартусівка Бориспільського району перейшла з Московського патріархату до Православної церкви України.

Раніше Вороньківська територіальна громада на Київщині також ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній раніше заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

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Теги: церква Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква

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