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На Київщині ще одна громада перейшла до ПЦУ

Надія Клочко
glavcom.ua
На Київщині ще одна громада перейшла до ПЦУ
Релігійні громади продовжують перехід від московської церкви
фото з відкритих джерел

Релігійні громади на Київщині продовжують перейти до Православної церкви України

На Київщині 7 серпня Свято-Миколаївської парафія села Мартусівка Бориспільського району перейшла з московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомив настоятель церкви Святої Покрови у Бориспільському районі.

Священнослужитель зазначив, що 7 серпня на запрошення настоятеля Свято-Миколаївської парафії села Мартусівка Бориспільського району був присутній на зборах громади, яка одноголосно, разом з настоятелем храму протоієреєм Валентином, проголосувала за перехід з московського патріархату в Православну Церкву України.

Зазначимо, що населення села Мартусівка на Київщині становить понад тисячу осіб, у селі налічується 430 дворів.

Додамо, що 17 липня також ухвалила рішення про перехід з московського патріархату до Православної церкви України церква Архангела Михаїла в Михайлівці-Рубежівці на Київщині. 

Також раніше Вороньківська територіальна громада на Київщині ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

Нещодавно стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ від початку війни: відомо, де найбільше.

До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.

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Теги: Київщина Російська православна церква в Україні Українська православна церква православна церква церква

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