Велика громада під Києвом заборонила Московську церкву на своїй території

До складу громади входить десять сіл

Депутати Вороньківської сільської ради ухвалили рішення щодо Московської церкви одноголосно

Вороньківська територіальна громада на Київщині ухвалила рішення про заборону діяльності Української православної Церкви Московського патріархату на своїй території. Це найбільша сільська громада на території Бориспільського району – до її складу входять десять сіл, а населення нараховує більш ніж 13 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради.

Рішення щодо заборони Московської церкви депутати сільської ради ухвалили на пленарному засіданні сьогодні, 24 червня. Зазначається, що на засіданні були присутні 23 депутати, запрошені начальники відділів та управлінь Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради та старости старостинських округів.

На початку засідання всі присутні вшанували загиблих громадян України в результаті воєнної агресії Російської Федерації хвилиною мовчання.

Питання про заборону російської церкви було одним із 12 питань, наявних у порядку денному засідання Вороньківської сільської ради.

«На розгляд депутатів було подано проєкт рішення «Про призупинення на час воєнної агресії діяльності Української православної Церкви (московського патріархату) на території Вороньківської сільської ради» депутатом Вороньківської сільської ради Чубою А.І. Депутати підтримали цю пропозицію одноголосно. Також було підтримано рішення про звернення до президента України та голови Верховної ради України щодо заборони Московського патріархату на території України», – зазначається у повідомленні.

Як відомо, Вороньківська сільська громада була утворена 12 червня 2020 року внаслідок об’єднання шести сільських рад: Вороньківської сільської ради (села Вороньків, Жереб’ятин), Мирненської сільської ради (с.Мирне, Малі Єрківці), Сошниківської сільської ради (с. Сошників), Головурівської сільської ради (села Головурів, Кийлів), Старівської сільської ради (села Старе, Васильки), Процівської сільської ради (с. Проців). Сьогодні громада включає 10 сіл – Васильки, Вороньків, Головурів, Жереб'ятин, Кийлів, Малі Єрківці, Мирне, Проців, Сошників та Старе.

Нагадаємо, раніше Черкаська міська рада проголосувала за заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території міста.

Раніше предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній заявив, що приєднання до Православної церкви України нових громад відбувається майже щодня. Він висловив сподівання, що з часом всі православні українці будуть в єдиний помісній автокефальній церкві.

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До слова, Хмельниччина стала лідером за кількістю переходів з Московської до Української церкви.