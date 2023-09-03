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Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Забрати автокефалію в України? Вселенський патріарх відповів на підступи Москви
Вселенський патріарх Варфоломій
фото з відкритих джерел

«Надання автокефалії Церкві України з її 44 млн людей було в рамках прав і обов’язку служіння Вселенського патріархату»

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що різні Церкви закликають Вселенський патріархат скликати Всеправославне зібрання чи Синаксис православних предстоятелів, щоб розглянути українське церковне питання, тобто забрати в України автокефалію. Про це передає пресслужба Православної церкви України.

«Ми зі свого боку робимо те, що вважаємо за правильне. Нас спонукають і запрошують різні Церкви-сестри, щоби Вселенський патріархат знову скликав Всеправославне зібрання чи Синаксис православних предстоятелів, щоб розглянути українське церковне питання. І наш патріархат відхиляє ці пропозиції. Бо ми не маємо наміру передавати на розсуд інших Церков канонічний акт, звершений нашим патріархатом», – сказав він.

Варфоломій наголосив, що надання автокефалії Церкві України з її 44 млн людей було в рамках прав і обов’язку служіння Вселенського патріархату.

«За виключенням давніх патріархатів Сходу всі нові Православні церкви, починаючи з Церкви російської, отримали автокефалію від Константинополя. То чому Україна не мала її отримати? У цьому суть, дуже проста і дуже зрозуміла. Отже, ми не будемо скликати ні Всеправославний Собор, ні Собор Предстоятелів, тому що ми не маємо наміру піддавати рішення та ініціативи Вселенського Патріархату суду нової еклезіології», – підкреслив Його Всесвятість Патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) в Стамбулі. Історичний документ передали митрополиту Київському і всієї України Епіфанію з підписом Вселенського патріарха Варфоломія. Томос підтверджує право певної православної церкви мати повну автокефалію (самоуправління). На неї не можуть впливати інші церкви, за винятком «права апеляції» (Константинополь може розглядати апеляційні скарги священників). До 2018 року Православна церква в Україні не мала канонічного статусу автокефалії, відтак надання томосу можна порівняти з ухваленням Акта про Незалежність. 

Визнання єдиної помісної автокефальної Православної церкви України викликало неабиякий гнів у предстоятелів Московського патріархату, який вилився у численні заяви про «помсту» з боку Константинополя і звинувачення у розколі церкви. Попри критику Москви, Вселенський патріарх Варфоломій продовжує очолювати Константинопольську православну церкву, яка у грецькій літературі часто йменується Великою церквою Христовою та є одним із п'яти стародавніх патріархатів Великої Церкви.

Теги: автокефалія православна церква церква Україна томос Вселенський патріарх Варфоломій

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