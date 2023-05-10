Заморозки нарешті закінчаться: синоптик дала прогноз на 11 травня

11 травня в Україні не буде істотних опадів

Підвищення температури в Україні очікується вже на цих вихідних

Найближчої ночі у багатьох областях України ймовірні заморозки. Завтра вдень температура повітря становитиме не більше +16 градусів, опади можливі в залежності від регіону. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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«Найближча ніч, схоже, завершуватиме парад заморозків... Завершення тижня – п'ятниця, субота, неділя – відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години», – спрогнозувала синоптик.

За даними Діденко, температура повітря на вихідних підвищиться в більшості областей України і становитиме +17...+22 градуси.

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Вже 11 травня температура повітря становитиме +13...+16 градусів, у Карпатах та на крайньому сході буде лише +9...+11 градусів.

11 травня, за прогнозом синоптика, у східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність та вологість збільшаться, місцями пройдуть невеликі, на сході помірні дощі. У південній частині та на заході – без істотних опадів.

Про потепління в Україні свідчить й прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. За його даними, вже на вихідних температура в Україні подекуди підійматиметься до +20, проте разом з підвищенням температури очікуються й опади.

Зокрема, за прогнозом синоптика, 13 травня дощова погода очікується у західних областях, в Криму та Приазов'ї. Вдень місцями грози. А наприкінці тижня, 14 травня, вже практично по всій території України очікується нестійка погода з дощами, грозами та подекуди градом.

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Погода у Києві

У Києві 11 травня вдень очікуються мінлива хмарність, без істотних опадів, але в окремих районах є можливість невеликого дощу, каже Діденко. Температура повітря вночі у столиці буде +5 градусів, завтра вдень повітря прогріється до +15 градусів.