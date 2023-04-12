Хмарно з проясненнями, але тепло: проноз погоди в Україні на 12 квітня

У південній частині України вночі та вранці місцями туман

В Україні, 12 квітня, очікується доволі тепла весняна погода. У більшості областей без істотних опадів.

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Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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У західних областях вночі та вдень без опадів. У південній частині України вночі та вранці місцями туман.

Вітер східний. У західних областях – північний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 8-13°, у південних областях та на Закарпатті до 16°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області хмарно з проясненнями, місцями дощ. Вітер східний , 7-12 м/с.

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Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12° вище нуля.

За народними повір'ями, у цей день, господині традиційно випікали обрядове печиво, яке мало форму драбинок. Їх роздавали членам сім'ї, адже вірили, якщо його з'їсти, то весь рік будеш здоровим. Також наші предки намагалися цього дня догодити домовику, залишали йому кашу і коржі. Вірили, якщо він покуштує ласощі, то стане добрішим. Це було потрібно, щоб домовик наглядав за худобою і членами сім'ї.