Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними

Протягом дня в суботу температура повітря найвищою передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті

У ніч на суботу та на неділю заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України: Вінниччина, Кропивницький з районами та Черкащина. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у своєму дописі на Facebook.

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фото: Наталка Діденко

Протягом дня в суботу температура повітря найвищою передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті – до +15+19 градусів, місцями до +19+22 градусів.

У більшості наших областей градуси будуть стриманішими, +11+16-ть.

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Вітер очікується з північного сходу, сходу, помірний, не дуже комфортний, бо рвучкий, можливо навіть й до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Більша частина України вихідними потрапить у суху погоду (антициклон Tina на карті внизу), лише невеликі дощі в суботу можливі в Приазов'ї, і в суботу, і в неділю - місцями в західних областях.

До речі, в неділю, 7-го травня істотно похолоднішає на заході України (окрім Закарпаття), вдень лише +8+12 градусів.

У Києві 6-7 травня вночі холодно, до заморозків, вдень +11+13 градусів. Вітер північно-східний, поривчастий. Опади в столиці малоймовірні, навіть сонячно, хіба що вранці у неділю збільшиться хмарність.

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Нагадаємо, деякі приміщення Києво-Печерської лаври передадуть для реабілітації військових. Про формат такої співпраці між волонтерською спільнотою, медиками та військовими йшлося на зустрічі парамедикині Юлії Паєвської-Тайри з виконувачем обов'язків керівника заповідника Остапенко. На зустрічі також були присутні ще троє капеланів.

До слова, на Київщині містянам заборонили відвідувати ліси через надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім того, там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Як зазначається, з 5 по 7 травня в Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. До того ж на період дії воєнного стану місцевим мешканцям заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки