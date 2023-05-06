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Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 6 травня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 6 травня
Температура повітря в країні коливатиметься від 0° вночі до 21° вдень
фото: glavcom.ua

Лише у Карпатах та на Закарпатті сьогодні вдень місцями підуть короткочасні дощі

У суботу 6 травня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Практично по всій території опади будуть відсутні. Температура повітря в країні коливатиметься від 0° вночі до 21° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у Карпатах та на Закарпатті вдень місцями очікуються короткочасні дощі.

Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, у північних, північно-західних та Вінницькій областях на поверхні грунту, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині і в повітрі прогнозуються заморозки 0-5°. Температура вдень сягне 10-15° тепла. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі буде 7-12°, а вдень – 16-21°.

Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 6 травня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не очікується.

Вітер пануватиме північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, на поверхні грунту будуть заморозки 0-5°, вдень прогріється до 10-15° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 4-6° тепла, а вдень – 12-14°.

Теги: прогноз погоди дощ весна

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