В одній із областей з’являться мобільні блокпости

На постах стоятимуть поліцейські та військові, які шукатимуть військовослужбовців, які втекли

У чотирьох районах Полтавської області створять мобільні блокпости. Мова йде про Кременчуцький, Полтавський, Миргородський та Лубенський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

На постах стоятимуть поліцейські та військові.

До чергування на кожному такому блокпості долучатимуть:

шістьох працівників поліції;

чотирьох військовослужбовців ТЦК та СП;

одного працівника зонального відділу Військової служби правопорядку;

працівника СБУ.

Рішення щодо створення таких блокпостів ухвалила Рада оборони області. Попередньо відомо, що воно повʼязане із розшуком військових зі статусом СЗЧ.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроєкт, який продовжує строк добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ. Тепер крайній строк добровільного повернення військових із СЗЧ – це 30 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, переважна більшість випадків самовільного залишення військової частини військовослужбовцями відбувається не на фронті, а в навчальних центрах. Водночас найменше випадків СЗЧ фіксують у бойових підрозділах.