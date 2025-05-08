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Кадиров розповів, як його «зцілив» Путін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кадиров розповів, як його «зцілив» Путін
Соратник Путіна уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку, однак згодом міняв свою думку
фото: Telegram/Рамзан Кадиров

Здоров’я глави Чечні щодня погіршується, тому він хотів піти з посади, передавши владу своєму наступнику

 

Глава Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він змусив Кадирова знову відмовитися від думок про відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі очільника Чечні.

Зустріч з Путіним, за його словами, пройшла «продуктивно». Глава Кремля наказав Кадирову, який тривалий час просить про відставку у свого господаря, залишатися на посаді.

«На завершення Володимир Володимирович, коментуючи останні міркування в інтернеті, знову процитував відомі слова Марка Твена: «Повідомлення про мою смерть сильно перебільшені». Додав, що нам ще працювати й працювати. Наказ верховного головнокомандувача виконую!» – написав Кадиров.

Нагадаємо, вчора, 7 травня, стало відомо, що Путін «викликав на килим» главу Чечні. Раніше Кадиров попросив, щоб його звільнили з посади, однак таке стається не вперше. Соратник Путіна уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку, однак згодом міняв свою думку.

Кадиров очолює Чечню з 5 квітня 2007 року. Він переобирався на цю посаду три рази: у 2011, 2016 і 2021 роках.

Як відомо, здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, і він почав активну підготовку до передачі влади. Він прийняв висновки лікарів і тепер зміцнює позиції своїх дітей та близьких кланів, аби забезпечити спадковість управління.

У 2023 році стан Рамзана Кадирова був відносно стабільним, однак на початку 2024 року він скасував традиційну поїздку до Москви та був госпіталізований у приватну клініку «Аймед», що належить його дружині. Щоб приховати це, було організовано постановочну поїздку Кадирова на будівництво мікрорайону імені Путіна.

Після короткої появи він знову зник із публічного простору. З лютого більшість часу проводить у клініці, пересувається санітарним гелікоптером і обмежується лише дописами в соцмережах. Фактичне керівництво республікою взяв на себе прем’єр Магомед Даудов.

До слова, у пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій. Головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні.

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Теги: Рамзан Кадиров путін росія

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