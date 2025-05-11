Як адекватно відреагувати на заяву Трампа

Відмова від мирних переговорів це якраз те, чого чекає від України російський диктатор

Заява Трампа про те, що Україна має негайно погодитись на переговори в Стамбулі, на жаль, суттєво звужує поле для маневру української сторони. Але, якщо відволіктись від зрозумілих емоцій, ключове питання зараз – як адекватно відреагувати і на заяву Трампа і на поточну передпереговорну ситуацію. Треба розуміти, що наша відмова від мирних переговорів це якраз те, чого хоче Путін, щоб підставити нас перед Трампом, і звинуватити саме Україну у небажанні домовлятись про завершення війни.

По-перше, треба нагадати нашим американським партнерам, що Україна не проти переговорів, але переговори мають бути про повне і безумовне припинення вогню, хоча б на 30 днів з подальшим продовженням режиму припинення вогню. І що це наша спільна позиція із США, яка була узгоджена на переговорах в Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня 2025 року. І слово «негайно» більш доцільно застосовувати по відношенню до Росії з жорсткою вимогою припинити вогонь з 12 травня.

По-друге, можна підтвердити готовність України до мирних переговорів, але одночасно треба наголосити, що Україна буде обговорювати лише питання про порядок і технічні параметри припинення вогню. Переговори з усіх інших питань можуть бути лише в умовах припинення вогню. Якщо Росія хоче повернутися до стамбульських переговорів, то перше, що вона має зробити – скасувати рішення про анексію чотирьох українських регіонів, тому що на момент цих переговорів Росія визнавала ці регіони українською територію. І тоді ми маємо повернутися до ключового питання стамбульських переговорів – виведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року. Але все це лише після припинення вогню.

По-третє, для того, щоб адміністрація Трампа могла переконатися, хто і чого прагне на переговорах, і як оцінювати хід і результати цих перемовин, їх представник має взяти участь в переговорах між росією і Україною.

Також варто терміново провести консультації з європейськими партнерами, з якими спільно була узгоджена заява про необхідність 30-денного припинення вогню вже з 12 травня. Потрібно узгодити подальші спільні дії, зокрема в контактах з адміністрацією Трампа. Для президента Макрона є сенс знов зателефонувати другу Дональду і переконати його в необхідності жорсткої заяви США на адресу Росії з вимогою негайно припинити вогонь з 12 травня.