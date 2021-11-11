У Фінляндії судили чоловіка, який убив українку

Найбільше від нападника дісталося студентці з України, яка приїхала до Фінляндії з Харкова, Анні Ладозі

Хлопець завдав дівчині удару по горлу і вона впала, а потім близько 30 разів пронизав її бездиханне тіло

Апеляційний суд Східної Фінляндії залишив без змін вирок суду першої інстанції та засудив до довічного ув'язнення 27-річного Джоела Отто Акусті Маріна, який зарізав 23-річну студентку з України у навчальному закладі. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Подія сталася 1 жовтня 2019 року у бізнес-коледжі містечка Куопіо у Фінляндії. Нападник, студент школи, 25-річний фін Джоел Отто Акусті Марін, зайшов до приміщення вдень. Він дістав з мішка шаблю та напав на вчительку. Та намагалася втекти, а учні почали закидувати нападника стільцями. В результаті хлопець поранив 9-х людей.

Найбільше дісталося студентці з України, яка приїхала до Фінляндії з Харкова, Анні Ладозі. Нападник зарізав її шаблею. Хлопець завдав дівчині удару по горлу і вона впала, а потім близько 30 разів пронизав її бездиханне тіло.

«Анна просто на той момент виявилася поруч. Він напав на неї, вдарив шаблею по шиї, і вона впала. Тоді всі кинулися тікати. Одна дівчинка кинула в нападника стільцем, але це ненадовго його відволікло. Коли всі вибігли з класу, він став добивати Анну, яка лежала на підлозі», – розповіла подруга дівчини.

Нападника на школу, 27-річного Джоела Маріна, засуджено до довічного ув'язнення.

Основною підставою для апеляції було те, що злочинець вважав себе винним меншою мірою у скоєному і що він не заслуговує пожиттєвого ув'язнення. У своїй скарзі обвинувачений стверджував, що через наявні засоби та спосіб вбивства для нього було неможливо вбити всіх присутніх у класі.

Апеляційний суд вважає, що всім присутнім у класі загрожувала реальна небезпека бути вбитими, коли злочинець атакував тісну класну кімнату із мечем. Вирок у справі про вбивство та 20 замахів на вбивство залишається чинним.

Нагадаємо, в Італії до 16 років засудили чоловіка за вбивство українки.

Як раніше повідомлялося, у власному будинку в турецькому курортному містечку Мугла під Бодрумом знайшли мертвою 25-річну українку Кристину Новицьку.

Також у Польщі в місті Пулави влітку було вбито 26-річну українку. Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.

До слова, американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.