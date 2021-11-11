Чергова брехня РФ: Україна не просила у бойовиків вугілля – українська сторона

Машина російської пропаганди перекрутила інформацію

10 листопада деякі російські ЗМІ заявили, що нібито «…представники України в економічній підгрупі ТКГ із Донбасу просили розглянути можливість комерційного постачання вугілля та електроенергії з непідконтрольного Донбасу». Про це повідомила так звана прессекретарка «делегації ЛНР» Марія Ковшар.

Насправді представники української сторони підгрупи із соціально-економічних питань вказали російській стороні на перспективи погіршення соціально-економічної ситуації як на підконтрольній території Луганської області, так і на тимчасово окупованій. Про це інформує Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Facebook.

«Ймовірна причина: РФ припинила постачання енергетичного вугілля на Луганську ТЕС. Ця станція виробляє тепло та електрику для підконтрольних районів та живить електроенергією КП «Попаснянський районний водоканал», яке постачає воду для наших громадян на тимчасово окупованих територіях», – йдеться у спростуванні.

Представники української делегації вказали на неприпустимість погіршення становища наших громадян з обох боків лінії розмежування, що прямо суперечить духу та букві Нормандських та Мінських угод.

«А далі – запрацювала машина російської пропаганди. Українська делегація висловлює надію, що благополуччя луганчан по обидва боки лінії розмежування – залишається приоритетом для ТКГ», – прокоментували представники української делегації в ТКГ.