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Здійснено мрію 16-річного Костянтина Новіка, який загинув у Кривому Розі під час атаки РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Здійснено мрію 16-річного Костянтина Новіка, який загинув у Кривому Розі під час атаки РФ
Загиблий Костянтин Новік мріяв працювати на залізниці
фото: Олександр Перцовський/Facebook

«Укрзалізниція» вшанувала пам’ять Кості та передала його одногрупникам посвідчення помічника машиніста та залізничну фуражку

16-річний Костянтин Новік загинув 4 квітня внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу. Хлопець мріяв працювати на залізниці, навчався на помічника машиніста та у подальшому планував забезпечувати молодших брата та сестру. Залізничники вшанували Костю та здійснили його мрію, хоч і посмертно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського.

Перцовський розповів, що Костянтин був сиротою, марив поїздами, а тому вступив на помічника машиніста у криворізькому ліцеї. 4 квітня його життя обірвав російський удар по Кривому Рогу.

«Укрзалізниція» вшанувала пам’ять Кості – передала його одногрупникам посвідчення помічника машиніста та залізничну фуражку. Мрія хлопця, яка так і не здійснилася.

Здійснено мрію 16-річного Костянтина Новіка, який загинув у Кривому Розі під час атаки РФ фото 1
фото: Олександр Перцовський/Facebook

«Костя отримав те, про що мріяв – посвідчення помічника машиніста та залізничну фуражку! Команда УЗ вручила їх одногрупникам Кості. Всі маємо підтримати сьогодні молодь, яка продовжує жити та навчатись у містах, які є під постійним ворожим прицілом, стати пліч-о-пліч з ними. Олексій Кулеба та команда Мінрозвитику долучились і запросили студентів-залізничників до нашої «Залізної зміни». Вони поїдуть у надзвичайну залізничну мандрівку, відкриють для себе країну і найцікавіші її куточки. Поїдуть у пам'ять про свого одногрупника – Костю Новіка. Помічника машиніста Костю Новіка», – йдеться у повідомленні Перцовського.

Здійснено мрію 16-річного Костянтина Новіка, який загинув у Кривому Розі під час атаки РФ фото 2
фото: Олександр Перцовський/Facebook

Нагадаємо, атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару. Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

Зокрема, духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну.

Теги: Укрзалізниця Кривий Ріг

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Суспільство

Здійснено мрію 16-річного Костянтина Новіка, який загинув у Кривому Розі під час атаки РФ
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