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Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Духовний радник Трампа засудив атаку на Кривий Ріг
Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти терору, сказав Бернс
фото: Марк Бернс/Х

Пастор наголосив, ракети на Кривий Ріг були запущені Росією, що призвело до трагічної загибелі дорослих та дітей

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко висловився щодо атаки на Кривий Ріг 4 квітня. Він засудив терор Росії й закликав світ підтримати Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис пастора Бернса у соціальній мережі Х.

Пастор наголосив, ракети на Кривий Ріг були запущені Росією, що призвело до трагічної загибелі дорослих та дітей.

«Учора російська ракета влучила в Кривий Ріг, в результаті чого загинуло 16 людей, в тому числі 6 дітей. Трагічна втрата невинних життів. Світ повинен засудити цю жорстокість і стати разом з Україною проти такого терору. Віра – це вибір, а не почуття!», – заявив Бернс.

Раніше Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку з російською атакою по Кривому Рогу. 

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє – госпіталізовані. 

У двох районах столиці через ракетну атаку виникли пожежі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах. 

Також увечері 4 квітня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Внаслідок атаки загинули 18 людей, із них дев’ятеро дітей, пошкоджені 29 багатоквартирних житлових будинків.

ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни. 

Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО. 

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Теги: Кривий Ріг ракета радник США Дональд Трамп

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