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«Укрзалізниця» зробила обнадійливу заяву після кібератаки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Укрзалізниця» зробила обнадійливу заяву після кібератаки
«Укрзалізниця»: Наразі очікування в черзі мінімізовано до 10-15 хвилин на найбільших вокзалах країни
фото: «Укрзалізниця»

Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність

Станом на вечір 24 березня триває відновлення ключових систем з резервних копій. «Укрзалізниця» наголошує, що це займає час, адже проводиться ретельна діагностика та ідентифікація можливих вразливостей. Як передає «Главком», про це повідомляють у компанії.

Зазначається, що ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність. 

«Отже, наші каси, вокзали та поїзні бригади проходять пікові вечірні години в максимальній готовності. Продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі дві доби: 24 і 25 березня. Це дозволяє правильно керувати чергою, а також забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю», – заявили у компанії.

Наразі очікування в черзі мінімізовано до 10-15 хвилин на найбільших вокзалах країни.

У пресслужбі додали, що повернення квитків на поїзди в поточну добу – за попереднім алгоритмом: за годину до відправлення вашого рейсу варто надіслати на електронну пошту [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. 

«Просимо вибачення в усіх, чиї плани були змінені через ворожу атаку: робимо все, щоб мінімізувати її вплив», – додали в «Укрзалізниці».

Як повідомлялося, 23 березня по всій країні спостерігалися шалені черги на касах вокзалів «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Згодом стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Фахівці «Укрзалізниці» співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

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Теги: Укрзалізниця кібератака

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