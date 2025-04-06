Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни
Дев'ять дітей загинули, над ними розірвалася осколками військова зброя
фото Суспільне

Комісія ООН зафіксувала пошкодження, нанесені сотнями осколків будинкам, дитячим гойдалкам та гіркам, а також на деревах та на землі

 

Удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня став найбільшим вбивством дітей за весь час війни в Україні. Як інформує «Главком», про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк у заяві, опублікованій у неділю, 6 квітня.

Зазначається, що 5 квітня комісія Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) прибула на місце удару, задокументувала збитки, встановила імена дев'яти вбитих дітей. Збір інформації триває.

Комісія зафіксувала пошкодження, нанесені сотнями осколків будинкам, дитячим гойдалкам та гіркам, а також на деревах та на землі.

«Це найбільш смертоносний окремий удар проти дітей, який УВКПЛ підтвердило з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Це неймовірний жах – дев'ять дітей загинули, більшість із них – під час гри в парку, над ними розірвалася осколками військова зброя. Вибух забрав життя 18 людей теплим п'ятничним вечором у Кривому Розі, коли сім'ї зібралися біля дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків», – сказав Тюрк.

Також комісар заявив, що застосування Російською Федерацією зброї з великою площею ураження для удару по густонаселеному району без будь-якої явної військової присутності демонструє «нерозважливу зневагу до життя цивільного населення».

Окремо Тюрк прокоментував безглузду версію влади РФ про те, що ціллю була нібито група українських військових. Утім, місцеві розповіли комісії ООН, що у ресторані незадовго до атаки проходив форум косметологів. Цю подію напередодні анонсували у мережі. Жодних військових поблизу не було.

«Навіть якби російська влада мала інформацію про можливу присутність військових, спосіб і обставини удару можуть бути невибірковим нападом», – йдеться у заяві.

Також в УВКПЛ нагадали, що такі атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом і є воєнним злочином.

Раніше з’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей. 

Також у неділю, 6 квітня, в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу.

Увечері 4 квітня війська РФ завдали удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Внаслідок атаки загинули 18 людей, із них дев’ятеро дітей, пошкоджені 29 багатоквартирних житлових будинків.

Читайте також:

Теги: вибух зброя Кривий Ріг ракета ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків
Росіяни атакували дронами Харків, спалахнули пожежі (оновлено)
2 квiтня, 23:54
Російські війська вбили чотирьох людей
Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу
2 квiтня, 19:07
апуск ракети Spectrum з космодрому в Норвегії, 30 березня 2025 року
Перша орбітальна ракета з Європи вибухнула після старту, але запуск не був марним
30 березня, 21:39
У столиці гучно
У Києві працює ППО
28 березня, 23:29
Іран показав, що має багато ракет
Іран показав підземну базу з великими запасами зброї
26 березня, 03:55
Путін хоче припинити санкції від СБУ
СБУ намацала слабке місце Путіна
20 березня, 15:15
Пожежі ліквідовано, жертв немає
Безпілотники масовано атакували Харківщину: багато руйнувань (фото)
9 березня, 08:17
Кім Чен Ин наголосив на важливості перетворення військово-морського флоту Північної Кореї «в елітну силу, оснащену ядерною зброєю»
Північна Корея похвалилися будівництвом атомного підводного човна
8 березня, 20:59
Зброї від США не буде – що нам робити
Як Україні зміцнити оборону без підтримки США
6 березня, 23:32

Події в Україні

Зеленський пояснив, чому Путін не йде на припинення вогню
Зеленський пояснив, чому Путін не йде на припинення вогню
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО
Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО
ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни
ООН визнала удар по Кривому Рогу наймасовішим убивством дітей за весь час війни
Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Зеленський про російські обстріли
Такі атаки – відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Зеленський про російські обстріли
Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього скандалу
Посол США зреагувала на атаку РФ по Києву. Брінк виправилась після вчорашнього скандалу
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 квітня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 квітня: ситуація на фронті
96K
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
70K
Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 квітня 2025
30K
Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
30K
Ексміністр освіти Табачник розширює бізнес в окупації: нові деталі

Новини

Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
Сьогодні, 14:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:07
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
4 квiтня, 10:59
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua