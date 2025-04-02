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Кабмін змінив склад правління «Укрзалізниці»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кабмін змінив склад правління «Укрзалізниці»
Уряд збільшив чисельність правління «Укрзалізниці»
фото з відкритих джерел

Збільшено чисельність правління «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів збільшив чисельність правління «Укрзалізниці» до п'яти осіб. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №282 від 1 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Припинити 31 березня 2025 р. повноваження членів правління акціонерного товариства «Українська залізниця» Єрьоміна Вячеслава Володимировича, Лященка Євгена Анатолійовича, Тулея Юзефа Леонідовича, Шрамка Євгена Сергійовича у зв’язку із закінченням строку повноважень», – йдеться у постанові.

Водночас призначено членами правління акціонерного товариства «Українська залізниця»:

  • 1 квітня 2025 року – Тулея Юзефа Леонідовича, Шрамка Євгена Сергійовича, Носулька Олександра Олександровича строком до 30 вересня 2025 року;
  • 1 квітня 2025 року – Гриценко Лідію Володимирівну строком до 17 жовтня 2027 року;
  • 10 квітня 2025 року – Іванініва Миколу Івановича строком до 17 жовтня 2027 року.

Нагадаємо, сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи. 

До слова, «Укрзалізниця» повністю відновила онлайн-продаж пасажирських квитків після масштабного технічного збою. Станом на суботу, 29 березня, на сайті та в застосунку «Укрзалізниці» доступні функції купівлі квитків як прямих сполучень, так і з пересадками.

Згодом стало відомо, що витоку даних під час кібератаки на «Укрзалізницю» не сталося, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі.

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Теги: Укрзалізниця Кабмін

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