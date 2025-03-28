«Укрзалізниця» після кібератаки відкрила додаткові каси у двох містах

У Києві працюють 27 кас, у Львові кількість кас збільшили до 10

ІТ-команда «Укрзалізниці» спільно з партнерами цілодобово працює над усуненням наслідків збоїв та повним відновленням систем

«Укрзалізниця» після масштабної кібератаки поступово відновлює роботу онлайн-сервісів, однак через високе навантаження можливі тимчасові збої. Щоб забезпечити пасажирів квитками, компанія відкрила додаткові каси у містах із найбільшим пасажиропотоком – у Києві та Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Укрзалізниця» відкриваємо додаткові каси в містах із найбільшим пасажиропотоком фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Як повідомили у пресслужбі компанії, для збалансування попиту відкрито додаткові каси у містах із найбільшим пасажиропотоком. У Києві наразі працюють 27 кас: 25 на Центральному вокзалі та дві додаткові – на Південному. У Львові кількість кас збільшили до 10.

Також пасажирам у касових залах допомагають вокзальні «янголи», які консультують щодо купівлі, повернення квитків та посадки на поїзд.

У Києві наразі працюють 27 кас: 25 на Центральному вокзалі та дві додаткові – на Південному фото: «Укрзалізниця»/Facebook

Тим часом ІТ-команда «Укрзалізниці» спільно з партнерами цілодобово працює над усуненням наслідків збоїв та повним відновленням систем.

Нагадаємо, 23 березня по всій країні спостерігалися шалені черги на касах вокзалів «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Згодом стало відомо, що онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Фахівці компанії співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

27 березня повідомлялося, що сайт і застосунок «Укрзалізниці» вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи після атаки на ключові операційні системи.

До слова, «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на поїзди далекого сполучення у низці приміських кас, а також подовжила їхній графік роботи.