Зеленський: На Росію треба тиснути, а не гаяти час у пустих розмовах

Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно, сказав президент

Президент Володимир Зеленський назвав небезпечним замовчування провини Росії в ударі по Кривому Рогу, оскільки це підбурює країну-агресора продовжувати війну й ігнорувати дипломатію. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 5 квітня.

«Учора ввечері й сьогодні багато хто у світі заявив про свою позицію після цього удару (по Кривому Рогу, – ред.) – позицію чіткого несприйняття російського терору. Всім, хто це бачить і не заплющує очі, а говорить чітко і ясно правду, не тільки ми в Україні, а й увесь світ має бути вдячним.

Замовчувати те, що це саме Росія вбиває дітей балістикою, – це неправильно, це небезпечно. Це тільки підбурює покидьків у Москві продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію. Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що «Росія повинна відповідати за все скоєне, і треба на них там тиснути – дійсно тиснути, не гаяти час у пустих розмовах, – щоб цю війну закінчити».

Раніше посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу.

Також кількість постраждалих через вчорашню атаку Росії на Кривий Ріг зросла до 74. Серед них є діти.