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«Укрзалізниця» змінить рух поїздів до Закарпаття, аби прокласти євроколію: названо терміни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» змінить рух поїздів до Закарпаття, аби прокласти євроколію: названо терміни
У компанії також зазначили, що залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами
фото з відкритих джерел

До станції Ужгород з кінця березня до кінця липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп

«Укрзалізниця» заявила про тимчасові зміни в розкладі руху поїздів до Закарпаття. Це пов’язано з прокладанням колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт «Укрзалізниці».

Так, до станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть такі поїзди: 

  • № 17/18 Харків – Ужгород; 
  • № 38/37 Одеса – Ужгород; 
  • № 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

Водночас до станції Чоп курсуватимуть:

  • № 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);
  • № 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);
  • № 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До станції Ужгород з кінця березня до кінця липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

У компанії також зазначили, що залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами. Для цього «Укрзалізниця» прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

  • № 4/3 Запоріжжя – Ужгород;
  • № 29/30 Київ – Ужгород;
  • № 45/46 Харків – Ужгород;
  • № 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

За цей час залізничники планують демонтувати широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та прокласти 8,3 км колії європейського стандарту.

Крім того, мають намір відремонтувати понад 30 будівель і споруд, зокрема павільйони для пасажирів, платформи, станційні будівлі тощо.

Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» виконало частину робіт із будівництва євроколій на ділянці Чоп – Ужгород. Роботи на широкій ділянці колії завершені до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». Так, перекладено 3,5 км широких колій на ділянці 8,3 км, що є частиною проєкту вузької колії завдовжки 22 км.

В «Укрзалізниці» нагадали, що між Ужгородом та Чопом функціонуватимуть дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

До слова, Євросоюз планує запустити швидкісне залізничне сполучення від Берліна до Києва. Очікується, що план буде реалізований до 2040 року. Про це повідомив новий єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас.

За його словами, наступним етапом розвитку транс’європейської транспортної мережі TEN-T буде продовження швидкісної залізничної лінії Берлін-Варшава до української столиці.

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Теги: Харків Закарпаття Одеса Укрзалізниця Львів Луцьк Ужгород Кременчук Варшава Мукачево

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