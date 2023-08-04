Зеленська: перемога Росії зараз стане найгіршим сценарієм для всього людства

Олена Зеленська переконана, що міжнародне співтовариство не повинно втрачати наполегливості в боротьбі проти російської агресії

Загарбницька агресія Росії проти України триває практично 18 місяців, і важливо не втрачати енергію та рішучість у боротьбі проти окупантів. Необхідно продовжувати зосереджувати всі зусилля на досягненні перемоги та звільненні землі від окупації. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтервʼю виданню The Independent.

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«Ми всі напружені. Ми всі чекаємо на перемогу. Ми намагаємося, і я також намагаюся тримати руку на пульсі. Чекати на добрі новини та не втрачати надії», – наголосила вона.

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Зеленська переконана, що міжнародне співтовариство не повинно втрачати наполегливості в боротьбі проти російської агресії, оскільки війна триває вже 18 місяців, приносячи страшні людські втрати. За її словами, «якщо агресору вдасться зараз перемогти, то це буде найгірший сценарій для всього людства».

«Якщо агресор переможе зараз, це буде найгірший сценарій для всього людства. Це означатиме, що глобальні стримуючі фактори не працюють. Це означатиме, що будь-хто, хто володіє владою, силою та достатніми фінансовими можливостями, може робити в цьому світі все, що схоче», – зауважила Зеленська.

Перша леді зазначила, що західні партнери постійно кажуть вони будуть із Україною стільки, скільки буде потрібно, і це дуже добре.

Раніше повідомлялося, що Україна розпочала переговори з Сполученими Штатами Америки (США) з метою укладення двосторонньої угоди, що передбачає надання державі гарантій безпеки.