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Скільки грошей Україна витрачає на війну? Шмигаль назвав шокуючі цифри

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки грошей Україна витрачає на війну? Шмигаль назвав шокуючі цифри
За словами Шмигаля, підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько двох трильйонів гривень
фото: Генштаб

У перший рік повномасштабної війни Україна втратила 29,5% ВВП

Підтримка Збройних сил України та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться нашій державі у близько два трильйони гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на конференції послів України.

«Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько двох трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу», – зазначив Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.

«Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком», – додав глава уряду.

Нагадаємо, для потреб української армії кожен місяць виробляється десятки тисяч боєприпасів.

Раніше стало відомо, що український уряд пропонує вводити санкції проти російської державної атомної компанії «Росатом» у кілька етапів.

До слова, Міністерство економіки готує окрему кредитну програму для великого бізнесу за аналогією до «5-7-9%».

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Теги: війна гроші економіка Денис Шмигаль

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