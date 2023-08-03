Скільки грошей Україна витрачає на війну? Шмигаль назвав шокуючі цифри
У перший рік повномасштабної війни Україна втратила 29,5% ВВП
Підтримка Збройних сил України та протистояння Росії у розв'язаній нею війні обходиться нашій державі у близько два трильйони гривень. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на конференції послів України.
«Фактично підтримка Збройних сил та війна коштує Україні близько двох трильйонів гривень. Це більше, ніж дохідна частина бюджету мирного часу», – зазначив Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, у мирний час дохідна частина бюджету України становила 1,3 трильйона гривень. Нині держава тримається завдяки фінансовій підтримці партнерів, а також за рахунок грантів і кредитів.
«Ми втратили близько 30% нашої економіки та підприємств. Ми втратили 3,5 млн робочих місць. У перший рік війни втратили 29,5% нашого ВВП. Це менше, ніж очікувалося. Бізнес адаптувався і продовжує адаптовуватися. Цього року ми очікуємо навіть незначного зростання порівняно з минулим роком», – додав глава уряду.
Нагадаємо, для потреб української армії кожен місяць виробляється десятки тисяч боєприпасів.
Раніше стало відомо, що український уряд пропонує вводити санкції проти російської державної атомної компанії «Росатом» у кілька етапів.
До слова, Міністерство економіки готує окрему кредитну програму для великого бізнесу за аналогією до «5-7-9%».
Коментарі — 0