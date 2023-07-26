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Україна дала нам можливість помститися за своїх батьків – очільник «Грузинського легіону»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Україна дала нам можливість помститися за своїх батьків – очільник «Грузинського легіону»
Мамулашвілі з побратимами
фото з відкритих джерел

Мамулашвілі відклав дипломатичну кар'єру і продовжив воювати на боці тих, проти кого йде російська армія

«Грузинський легіон» воює в Україні із російськими окупантами з 2014 року. За цей час невелика група військових із Грузії зросла до найбільшого іноземного військового формування, яке воює разом із ЗСУ. Сьогодні у підрозділі не лише грузини – до них приїжджають американці, англійці, мексиканці. Глава «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі розповів в інтервʼю «РБК-Україна», чому вони захищають Україну.

Мамулашвілі воює із росіянами з 14 років. Ще дитиною, він брав участь у бойових діях в Абхазії, потрапив у полон разом із батьком, а згодом вивчився на дипломата, здобувши освіту за кордоном. Але, спостерігаючи, як Росія намагається окупувати сусідні держави, Мамулашвілі прийняв рішення відкласти дипломатичну кар'єру і продовжити воювати на боці тих, проти кого йде російська армія, де б це не відбувалося.

Відразу після початку російської агресії на Донбасі, Мамука зібрав земляків, що мали досвід у бойових діях, і приїхав до України. Був створений бойовий підрозділ із назвою «Грузинський національний легіон». З перших днів війни воювали практично на всіх ділянках фронту.

«Грузинський легіон» – це маленькі пересувні групи, які займаються спецопераціями та здебільшого знищують специфічні цілі: офіцерів російської армії, переважно, і спеціальну військову техніку, яка стоїть на лінії фронту. Нині підрозділ є найбільше іноземним формуванням в Україні, яке складається не лише з грузинів, а ще з 30 національностей, зокрема американців, англійців та мексиканців.

«Те, що, на жаль, здивувало багатьох українців у Бучі, ми вже не відчули здивування. Це придушило багатьох солдатів психологічно, бо їм згадалися бойові дії в Абхазії, але для нас це не було шоком. Ми бачили це вже у Грузії», – зазначив командир підрозділу.

Мотивація боронити Україну для Мамулашвілі – його професіоналізм, а не бажання особистої помсти. Проте у багатьох його побратимів зовсім інші причини воювати з росіянами.

«У багатьох із них убили родичів, загинув батько чи якийсь родич у родині під час війни в Абхазії. Для деяких це дуже особисте. У цьому випадку це те, чим вони займаються в Україні. Україна дала їм можливість помститися своїм батькам», – наголосив глава «Грузинського легіону».

Мамука Мамулашвілі – перекладач, військовий, засновник і командир «Грузинського національного легіону» в АТО, магістр з дипломатії. Президент Національної федерації змішаних єдиноборств Грузії. У 14 років він брав безпосередню участь у боях проти сепаратистів та російських найманців у Абхазії. Згодом потрапив у ворожий полон, де пробув три місяці. З перших днів війни в Україні був добровольцем. Брав участь у боях за Дебальцеве та Луганський аеропорт.

«Грузинський національний легіон» – військовий підрозділ, що був заснований 2014 року добровольцями-грузинами. 2016 року легіон став невіддільною частиною українського війська. В історії України це перший випадок, коли до складу Збройних сил офіційно прийняті іноземці. З 2022-го підрозділ у підпорядкуванні Головного управління розвідки.

До слова, Мамулашвілі розповів про полон та російські знущання й катування під час війни в Абхазії.

Зауважимо, війна в Україні посилила минулі травми та суперечності у Грузії, яка пережила російське вторгнення у 2008 році. Від початку повномасштабної війни, яку розпочала країна-агресорка, грузинська влада зайняла неоднозначну позицію, уникаючи різких дій і заяв щодо Росії. Проте мешканці Грузії солідарні з Україною й усіляко намагаються підтримати нашу державу – як грузини насправді ставляться до України: красномовне фото вражає.

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Теги: росія війна Грузія

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