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Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передасть Україні додаткові Patriot та ракети до них
Україна і Німеччина домовились про додаткові пускові установки Patriot
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини» 

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцем додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot. Також Україна отримає додаткові ракети до них. Про це президент України повідомив у Телеграм.

«Є домовленість про додаткові пускові установки Patriot та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору», – зазначив президент.

Він також подякував німецькій делегації за тривалу, багатолітню підтримку України.

«Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося,  що Німеччина планує передати Україні новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 млн євро. Як зазначається, в урядових колах на полях саміту НАТО у Вільнюсі, до пакета увійде, зокрема, зброя та боєприпаси на 700 млн євро.

Теги: Німеччина зброя Європа Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент

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