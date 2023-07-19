Віддавати все на фронт. Садовий пояснив, чому ця думка хибна

Андрій Садовий: «Україна воює, але міста також мають продовжувати жити в умовах війни»

Мер Львова Андрій Садовий відповів на закиди про розтрачання бюджетних коштів не на потреби ЗСУ у період війни. Зокрема Садовий зазначив, що попри війну, міста України мусять якось функціонувати і стежити за порядком, прибирати аварійні дерева.

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«В бажанні оптимізувати витрати громад і «віддати все на фронт» важливо зберігати тверезий розум. Україна воює, але міста також мають продовжувати жити в умовах війни. Це як в будь-якій сім‘ї: люди донатять гроші на ЗСУ, але продовжують фінансувати і свої потреби. Гроші міст – це не якісь віртуальні «бюджетні кошти». Це гроші сімей, які проживають в цих містах, якими лише управляють вибрані органи місцевого самоврядування в їх інтересах», – зазначив Садовий.

Мер Львова наголосив, що одне ЗМІ опублікувало матеріал про озеленення Личаківського району Львова і що на це закладена сума – 1 млн гривень.

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«Як стривожені темою люди уявляють цю послугу: район бездумно витрачає гроші на зелені насадження, замість того, щоб купити дрони. Як це є в реальності: 350 тис. з цієї суми вже витратили на зачистку аварійних дерев. Завдяки цьому під час останнього сильного буревію не було повалене жодне дерево, не постраждала жодна людина, не пошкоджено жодну машину. Решта 650 тис. залишаться у резерві району, на випадок непередбачуваних обставин», – наголосив Садовий.

Очільник Львова також закликав підходити до теми витрачання бюджетних коштів з розумом. «Нікого не захищаю, а лише прошу підходити до цієї теми з розумом.

Вже зараз у бюджеті Львова закладено 600 млн грн на допомогу армії. До кінця року ця сума прогнозовано збільшиться до мільярда. Зі зрозумілих причин ми не можемо гучно говорити на що конкретно йдуть ці гроші. Але про це добре знають наші військові», – сказав Садовий.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий засудив реакцію ЮНЕСКО на ракетний обстріл історичного центру Львова. Він наголосив, що ця організація так і не наважилась звинуватити країну-агресорку у вбивстві мирних українців.