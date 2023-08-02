«Вони дійсно готові до постійної війни». Нардеп Дунда дав невтішний прогноз щодо Росії

«Виходом на кордони 1991 року все не закінчиться»

Росія має дуже багато ресурсів, щоб постійно воювати з Україною та розхитувати її. Основна ж мета РФ у цій війні – знищити українську державність. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.

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«У них дуже багато ресурсу, щоби нас постійно хитати і з нами воювати. Наприклад, подивимося на сьогоднішній поточний торговельний баланс Росії: він до цього часу є профіцитним. Це з урахуванням всіх санкцій, військової агресії. Вони до цього часу у торгівлі із зовнішнім світом профіцитні. І вони готові до перманентної війни. Їх нічого не зупинить. Якщо хтось собі думає, що все закінчиться виходом на кордони 1991 року то ні, на цьому все не закінчиться. Вони будуть намагатися нас придушити не для того, щоби відібрати Донеччину, Харків, Херсонщину, Запоріжжя. Вони хочуть знищити українську державність. Поки їм вистачає сил», – пояснив нардеп.

За словами Дунди, багато людей сперечаються на тему: «що ж насправді таке українська перемога». На його думку, справжня українська перемога може відбутися лише за однієї умови – відсутність РФ на наших кордонах. До слова, нардеп вважає, що шлях до знищення Росії це – «марші пригожиних, рейди РДК на Білгородщину».

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«Фактично це питання виживання нас як нації, як держави. Інших варіантів не існує. Про це потрібно щиро зізнатися собі, щоби розуміти мету і як її досягати. І говорити із нашими партнерами, щоби вони не жили у примарному світі рожевих слоненят», – зауважив «слуга»

Нардеп стверджує, що основними лідерами розвалу Російської Федерації стануть невеличка кількість регіонів країни-терористки.

«Навіть не республік, а регіонів. Це можуть бути Урал, Кубань або Білгородщина, але головну рушійну силу матимуть такі як Пригожин, які мають свою протоармію. А далі імперія почне розсипатися сама по собі і кожен хапатиме те, що легко лежить. За таким же принципом розвалилася Радянська Імперія», – додав «слуга».

Як пояснює Дунда, позиція підтримки режиму Путіна від регіонів фактично не існує у Російській імперії, адже під час Пригожинського повстання лише 10 із 90 керівників регіонів заявили про свою підтримку російському диктатору.

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«Це мовчазна згода з існуючим станом речей. Якщо щось зміниться, буде інша влада – вони будуть поводитися по-іншому, але виступати на підтримку існуючого режиму ніхто взагалі не буде. У даному випадку дуже цікава ситуація у Татарстані. Бо Татарстан – це остання республіка, яка фактично підтримувала існування Російської імперії. У них була така протонезалежна республіка, здається, до 1994 чи 1995 року: і своя конституція, і референдум відбувся, і своя влада. Тобто їх останніми придушили. І при цьому вони одні з небагатьох, які вийшли і підтримали Путіна. Але не потрібно вважати, що вони за Путіна. Якщо Пригожин зайшов би до Кремля, Татарстан би оформив свою незалежність», – каже «слуга».

На думку, Дунди, якщо Росія розвалиться, то лідери регіонів «із радістю і дуже швидко оформлять свою незалежність».

«Це дуже схоже на 1991 рік, коли більшість національних республік оформили свою незалежність випадково, самі цього не розуміючи. Але владу вони взяли за рахунок того, що побачили для себе вікно можливості. У більшості цих республік, сьогодні незалежних, тоді владу взяли комуністичні лідери. У нас першим президентом хто став? Якби Кравчуку у 1989 році сказали, що він стане за два роки президентом незалежної України, він би навряд чи повірив. І взагалі напевно відправив би вас до буцегарні», – пояснив нардеп.

Раніше Дунда розповів, що розв’язання питання УПЦ МП може лежати в декількох площинах: або прийняття законопроєктів, які зараз є у Верховній Раді, або за рішенням РНБО, на підставі якого вийде указ президента.

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Нагадаємо, російські опозиціонери так званої білоемігрантської опозиції вважають, що збройні повстання у Росії по типу Пригожинського бунту дадуть змогу взяти владу у Росії Навальному чи Ходорковському. Проте насправді подібні бунти у РФ спричинять лише її абсолютний розвал.