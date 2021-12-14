Зеленська показала, за якою справою проводить зимові вечори (фото)

Зеленська вважає, що за рік людина має прочитати 12-20 книжок

Перша леді країни Олена Зеленська розповіла про свої літературні вподобання та показала книгу, яку читає грудневими вечорами. Про це вона написала на сторінці в Instagrаm.

«Моє свіже читання українською – «П'ять четвертинок апельсина» Джоан Гарріс. Хотіла чогось атмосферного, у що можна загорнутися грудневого вечора, як у м'який плед, теплої сімейної саги на тлі історичних подій – на кшталт «Хорошого року» або «Смажених зелених помідорів…». Отримала більше: разом зі зворушливими дитячими спогадами та сімейними історіями – це книга про війну. Про її страшні наслідки навіть через покоління. Про передчасне дорослішання дітей і незрілість дорослих. Про ненависть, яку може зупинити тільки любов», – написала дружина президента.

Зеленська також зазначила, що за рік людина має прочитати 12-20 книжок, тож у всіх, хто бажає, є ще два тижні, щоб надолужити.

«Згідно зі світовими дослідженнями, оптимально за рік читати 12-20 книжок – це справжній тренажер для нашого мозку та цілеспрямованості. Звісно, рік закінчується, та ще можна встигнути додати до свого переліку хоча б одну книгу й поділитися враженнями з хештегом #тижденьчитання», – зазначила перша леді.

Підписники Олени Зеленської одноголосно підтримали її слова, а дехто попросив подбати про бібліотеки у невеличких містах, де люди не мають змоги купувати дорогі книги, але прагнуть поглиблювати свої знання.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував список із п'яти книг, які повинні прочитати депутати.

Нагадаємо, Банкова відмовилася повідомити, чи вакцинована Олена Зеленська.

До слова, Олена Зеленська співчутливо розповіла про нерівні права чоловіків та жінок в Україні.

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