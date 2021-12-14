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    Думки вголос

    «Вовину тисячу» передайте військовим. Їм потрібніше

    Багато хто не розуміє взагалі сенсу роздавати гроші за вакцинацію - «Вовину тисячу» передайте військовим. Їм потрібніше
    Багато хто не розуміє взагалі сенсу роздавати гроші за вакцинацію
    фото з відкритих джерел

    В цей час важливо підтримати армію

    Треба дати можливість кожному українцю пожертвувати свою «ковідну» тисячу ЗСУ

    Якщо швидко внести нескладні зміни – зробити на «ДІЇ» опцію переказу тисячу гривень для ЗСУ, а не лише на квітки, кіно та інші розваги, – то патріотичні громадяни, які зробили щеплення від ковіду і які спроможні сходити в кіно за власний кошт, зможуть швидко зібрати, як мінімум, додатковий мільярд для армії – а що може бути важливішим за підтримку ЗСУ на тлі російської загрози?

    Починаючи з минулої п’ятниці, на різних платформах, у різних суспільних колах дуже багато людей, серед яких відомі й поважні в країні діячи, представники різних професій, військові, ветерани, волонтери… загалом – Громадяні України, яким не байдуже, деякі патріотичні громадські організації, навіть партії тощо висловилися на підтримку ідеї тисячі гривень для ЗСУ.

    Шановні громадяни, шановні представники влади!

    Не залишимо це лише правильними словами, не перетворимо це на черговий привід для гайпу, взаємних підозр на кшталт «усе не так однозначно» чи дрібних політичних розбірок, як буває останнім часом занадто часто. Тут – усе однозначно.

    Читайте також: Програма «єПідтримка»: тисячу за вакцинацію можна буде витратити на книги та ліки

    Джерело: блог Айдера Муждабаєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ кіно книги військові щеплення
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    «Вовину тисячу» передайте військовим. Їм потрібніше