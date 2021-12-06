Банкова відмовилася повідомити, чи вакцинована Олена Зеленська

Перша леді країни часто буває в Офісі президента

Перша леді країни Олена Зеленська, яка часто відвідує Офіс президента, ніколи не повідомляла публічно, чи має вона щеплення від коронавірусу. А на Банковій цю інформацію не коментують, посилаючись на брак компетенції. Відповідний запит про вакцинацію першої леді до Офісу президента зробив головред «Українських новин» Денис Іванеско, про що написав на сторінці у Facebook.

«Банкова відмовилася повідомити, чи вакцинувалася перша леді Олена Зеленська. Вона звичайно не працює в Офісі Президента. Але, гадаю, вона відвідує його, щоб підготуватися до подій за його участі, про які розповідає розділ сайту президента. Олені допомагає протокол, пресслужба та охорона. Так згідно закону запитати про ковід-сертифікат на вході у будівлю у неї повинні, як і в інших відвідувачів. Чому Банкова не використала такий чудовий привід для реклами вакцинації, як вакцинація першої Леді? У мене є дві версії. Але чекатиму на їх варіант відповіді», – написав Іванеско.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу ще у березні.

До слова, Олена Зеленська співчутливо розповіла про нерівні права чоловіків та жінок в Україні.

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