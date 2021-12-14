«Не плакати». Опозиціонерка Тихановська розповіла, як рятуватиме чоловіка із в'язниці

Світлана Тихановська: я не маю права говорити дітям, що стільки років вони не побачать батька, я й сам не вірю

Світлана Тихановська збирається «бити в дзвони»

Сьогодні у Білорусі суд засудив блогера та політика Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму. Дружина засудженого та екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала виданню «Наша Ніва» вирок.

«Я не маю права говорити дітям, що стільки років вони не побачать батька, я й сам не вірю», – сказав Тихановська.

ЗМІ попросили опозиціонерку прокоментувати вирок чоловіку:

«Тепер треба ще більше працювати, зустрічатися, піднімати це питання в усіх ЗМІ – бити в дзвони. Розповісти, що відбувається в Білорусі. Сьогодні я зроблю все, що можу в цій ситуації. Але не плакати, не кричати точно – це нікому не допоможе», – відповіла Світлана Тихановська.

Як відомо, Сергій Тихановський планував балотуватися у президенти Білорусі, але 29 травня 2020 року його заарештували за звинуваченням у грубому порушенні громадського порядку та втручанні у роботу виборчих комісій. У боротьбу за пост президента Білорусі вступила дружина блогера Світлана Тихановська. Після фальсифікації результатів виборів на користь Лукашенка у Білорусі розпочалися масштабні протести.

У березні 2021 року Тихановському висунули остаточні звинувачення за чотирма статтями. 14 грудня цього року суд у Білорусі дав 18 років колонії чоловіку опозиціонерки Тихановської.

До слова у березні чоловік білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської різко висловився щодо статусу Криму. Він шкодує, що дивився російські канали, й визнає Крим виключно українським. «Не тільки де-юре, але й де-факто».

Нагадаємо, 30 листопада 2020 року, білоруському опозиціонеру Сергію Тихановському висунули нове звинувачення – у розпалюванні соціальної ворожнечі. Опозиціонерові і блогеру Тихановському подовжено термін утримання під вартою ще на три місяці.

Днями Тихановська заявила, що режим Лукашенка тероризує всю Європу.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала останню серію заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як відомо, нещодавно Олександр Лукашенко розповів про своє бачення білорусько-російської інтеграції, можливість розміщення в Білорусі ядерної зброї з РФ, а також приналежності Криму.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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